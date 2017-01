Leoa já tem rival

00:00 · 30.01.2017

Valentina disse, logo após finalizar Peña, que pode lutar contra Amanda Nunes a qualquer momento. A brasileira reagiu às provocações ( Foto: AFP )

A próxima rival da brasileira Amanda Nunes na categoria peso-galo, no Ultimate Fight Championship (UFC), já está definida. Valentina Shevchenko cumpriu as expectativas e finalizou Julianna Peña com uma chave de braço surpreendente no segundo round do UFC Denver, disputado na madruga de sábado para domingo.

Logo após a vitória, Shevchenko mandou recado direto para a 'Leoa', afirmando ter confiança para encarar a atual campeão mundial em seu próximo confronto pelo evento.

"Tenho certeza de que meu próximo compromisso será uma revanche contra ela e estou empolgada para conquistar o cinturão". A brasileira então subiu no octógono e rebateu Shevchenko. "Você não vai conseguir. Vamos lutar de novo e dessa vez vou te finalizar". A europeia não deixou barato e retrucou: "Tome cuidado com o que você diz, pois um dia isso se voltará contra você".

Rivalidade

Não será a primeira vez que Amanda Nunes enfrentará Shevchenko. Será uma revanche do primeiro confronto entre as duas, que aconteceu no UFC 196, em março de 2016. Na ocasião, a brasileira começou a luta bem, mas acabou cansando e foi dominada por Shevchenko no terceiro round - mesmo assim, venceu por decisão unânime.

A coletiva de imprensa realizada logo após o final do card do UFC Denver contou com a análise do presidente da organização, Dana White, que não fugiu de comentar o futuro da grande vencedora da noite, Valentina Shevchenko.

"Shevchenko provou essa noite que ela é uma artista marcial completa e que merece uma luta pelo cinturão. E, pelo estilo delas, acho que é uma luta interessante. Não sei quando, mas quando chegar em casa vamos encontrar uma forma", disse o presidente em conversa com os jornalistas após o evento.

A lutadora europeia também não deixou por menos e já tratou de apimentar o confronto com a brasileira Amanda Nunes com declaração forte.

"Eu estou muito empolgada para essa luta. Será diferente da última luta. Ela me venceu não por ser mais forte que eu, mas por talvez eu tê-la dado chances de vencer. Na revanche, eu estarei muito mais forte e vou tirar o cinturão dela. Estou pronta para lutar a qualquer momento. Posso lutar agora se ela quiser", disse em tom de desafio.

Esse foi o segundo triunfo consecutivo de Valentina, que agora possui um cartel com 14 vitórias e duas derrotas.