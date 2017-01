Leoa faminta por mais um cinturão

00:00 · 16.01.2017

Campeã da categoria peso-galo feminino do UFC, a brasileira Amanda Nunes quer ainda mais. Após surpreender o mundo com um nocaute devastador em cima da estrala Ronda Rousey, a baiana tornou oficial o desejo de lutar contra a campeã da divisão dos penas, que será conhecida no próximo dia 11 de fevereiro, no UFC 208. Na ocasião, o duelo que vai decidir a dona do cinturão da nova categoria será entre Holly Holm e Germaine De Randamie.

Amanda já deixou claro, em sua conta no Twitter, que pretende fazer história na organização, assim como o irlandês Conor McGregor, que acumulou o título dos penas e dos leves do UFC. "Estou pronta para fazer história no MMA feminino... Eu quero a vencedora. Vamos fazer história no mundo quero lutar com quem ganhar", declarou em seu perfil na rede social.

Confiança é o que não falta para Amanda Nunes. A 'leoa' já lutou na categoria até 65,8 kg, quando atuava pelo Strikeforce e vive o melhor momento na carreira, depois da avassaladora vitória no UFC 208.

Possível revanche

Caso o chefão Dana White resolva não aceitar o pedido, a brasileira já sabe quem irá enfrentar na próxima defesa de cinturão. No próximo dia 28, Valentina Shevchenko e Julianna Peña fazem a luta principal do UFC Denver, nos Estados Unidos e a vencedora deste duelo certamente vai encarar a atual campeã.

E claro que todas as atenções se voltam para Valentina, que já a peruana enfrentou a brasileira em março de 2016, em Las Vegas (EUA), numa luta bastante equilibrada, que terminou com a decisão unânime dos juízes (29-28, 29-27 e 29-27) a favor da brasileira.

Na ocasião, Amanda Nunes conquistou o 'Title Shot', onde mais tarde, no UFC 200, faturou o cinturão da categoria peso-galo feminino, com excelente exibição e finalização em cima da americana Miesha Tate.