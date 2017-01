Leoa aconselha Ronda a 'parar'

00:00 · 02.01.2017 / atualizado às 00:45 por Irailton Menezes - Repórter

Ronda não conectou nenhum golpe durante os 48 segundos de luta e Amanda aplicou impiedosos socos, que só pararam quando o juiz interrompeu. ( FOTO: AFP )

Foram 48 segundos para ficar na história e calar a boca de quem duvidava do poder de nocaute da brasileira Amanda Nunes. A baiana não tomou conhecimento da então maior estrela do Ultimate, no UFC 207, disputado nesse sábado (31), em Las Vegas (EUA) e bateu a americana por nocaute técnico, ainda no início do 1º round.

Convicta de seu bom desempenho contra Rowdy, a 'Leoa', como é conhecida no mundo do MMA, não economizou nas palavras durante a coletiva de imprensa após o evento e mandou o recado para a oponente. "Ela já é uma milionária, não precisa ficar se machucando. Tenho certeza que ela vai se aposentar, porque ela não aguenta mais. Se continuar, ela sabe que não vai tomar o cinturão de mim. Tinha certeza que ela viria para a trocação comigo, porque o treinador dela disse que ela era boa nisso. Quando ela começou a trocar comigo, ela viu que não era fácil. Quando acertei meus primeiros golpes, eu ganhei confiança para prosseguir", disse a brasileira.

Amanda dedicou a vitória aos companheiros da American Top Team (academia onde treina), mas fez questão de mencionar o povo brasileiro, que passou por vários situações difíceis além do cenário esportivo. "Quero levar esse cinturão para o Brasil. O povo brasileiro precisa sorrir. Teve o acidente com o avião da Chapecoense, o problema na política. O povo tem que sorrir um pouco e acho que foi uma noite maravilhosa para todos", concluiu a campeã da categoria peso-galo do UFC.

Rowdy quebra silêncio

Um dia depois do revés em Las Vegas, Ronda Rousey decidiu emitir um comunicado à ESPN americana, onde agradeceu ao apoio dos fãs, parabenizou Amanda Nunes. "Quero agradecer a todos os meus fãs que têm me apoiado. Eu me orgulho em ver o quanto as divisões femininas prosperaram e quero elogiar a todas as outras mulheres que fizeram com que isso se tornasse possível, inclusive a Amanda", revelou em parte da nota.