Lembranças de um 2014 favorável

00:00 · 07.04.2017

Max Oliveira estava no time que devolveu um placar adverso ao Icasa e avançou à final ( Foto: Thiago Gadelha )

No próximo domingo, às 16 horas na Arena Castelão contra o Ferroviário, o Fortaleza terá que vencer o jogo - perdeu o primeiro por 2 a 0 - para forçar a realização do terceiro e evitar que o Ferrão chegue à final do Campeonato Cearense.

Para alguns, a missão é das mais difíceis, entretanto, alguns jogadores que já têm um certo tempo de clube, relembram o ano de 2014, quando o Leão do Pici conseguiu reverter um resultado adverso que havia acontecido frente ao Icasa.

Há três anos, o Fortaleza perdeu para o Icasa no Romeirão por 3 a 1, pelas semifinais do Estadual. A situação ficou bastante difícil para os comandados do técnico Marcelo Chamusca, mas o time encontrou forças para o jogo de volta. Eram apenas dois jogos nas semifinais e finais e o regulamento permitia ao Tricolor, por ter melhor campanha, jogar por dois resultados iguais para se classificar à final .

Ainda no mesmo mês de abril de 2014, o Leão devolveu o placar, de 3 a 1 no PV, contra o Icasa e avançou para a final.

O zagueiro Max Oliveira estava naquele time e lembrou do fato: "Já revertemos um placar assim em 2014, realmente. No PV, conseguimos reverter o resultado. Agora, depende da gente e é trabalhar e trabalhar, não existe nada a fazer além disso. Quem trabalha Deus ajuda e temos que fazer por onde merecer", disse o zagueiro leonino. Enquanto isso, o time treinou ontem no PV, de portões fechados. Hoje, será na Arena Castelão à tarde.