Leãozinho perde em estreia

00:00 · 04.01.2017

O Fortaleza não teve o início que queria dentro da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2017. Atuando no estádio Comendador Agostinho Prada, na cidade de Limeira/SP, o Leãozinho acabou derrotado pelo Rio Branco/SP por 1 a 0. O único gol da partida aconteceu ainda na primeira etapa, aos 10 minutos, marcado por Juninho.

Com o resultado negativo, o Tricolor agora ocupa a lanterna do Grupo 10. No outro confronto da chave, Independente/SP e Botafogo/SP empataram em 0 a 0 e dividem a segunda posição.

Em seu próximo compromisso, na quinta-feira (5), o time cearense encara o Botafogo/SP enquanto o Rio Branco/SP enfrenta o Independente. Ambos os jogos acontecerão em Limeira, com o embate do Leão começando às 20h (de Fortaleza).

Já se era sabido que a chave onde caiu o Tricolor era complicada. Ao lado de três clubes paulistas, a equipe cearense teria que se superar para não ser eliminada na primeira fase, assim como na temporada passada.

Velho conhecido

Logo de cara, em sua estreia, um antigo algoz pela frente. O Rio Branco/SP, no ano de 2008, foi o responsável pela eliminação do Fortaleza que fazia sua melhor participação no torneio, chegando até as quartas de final.

Nessa terça-feira (3), o Leãozinho queria fazer diferente. Porém, logo no começo do duelo, o adversário paulista abriu o marcador com Juninho.

Depois do tento, o Rio Branco/SP se fechou, saindo apenas nos contra-ataques. Os comandados de Evandro Forte, mesmo atrás do placar, não se intimidaram e pressionaram o time rival por boa parte da partida. O volume de jogo, com 64% de posse de bola ao fim do duelo, porém, não foi convertido em gols.