Leãozinho estreia contra Rio Branco

00:00 · 03.01.2017

O meio-campista Ducati é um dos jogadores que possuem experiência na Copa São Paulo ( Foto: Thiago Gadelha )

Vai começar a caminhada dos times cearenses na principal competição do futebol de base do Brasil. A Copa São Paulo de Juniores, que teve início na última segunda-feira (2) com dois jogos, tem início para o Fortaleza nesta terça-feira (3). O Leãozinho, que assim como o Ceará foi um dos clubes convidados para a competição, estreia diante do Rio Branco/SP, às 18h (de Fortaleza), no estádio Comendador Agostinho Prada, na cidade de Limeira/SP. O confronto é válido pelo Grupo 9 do torneio que, além da dupla, conta ainda com a presença de Botafogo/SP e Independente/SP.

A delegação leonina, contendo 20 atletas e oito membros da comissão técnica, embarcou para Limeira, de avião, diferentemente da temporada passada, no último domingo (1°).

Limite de idade

Para a competição, o técnico do Fortaleza, Evandro Forte, apostou na experiência de sua categoria de base. O comandante preferiu levar, na maioria de seus atletas, jogadores já no limite de idade válido para o certame nacional. "Temos uma equipe com alguns jogadores experimentados para essa competição. O nosso zagueiro Yuri Pereira, por exemplo, já disputou duas Copas São Paulo, embora por outras equipes. O mesmo pode-se dizer do Ducati, meio-campista, além de outros", comentou.

Confiante, Forte revelou que o objetivo do Leãozinho é o título do torneio, ainda inédito para os clubes do Estado. "Não se pode deixar de pensar em outra coisa. Vou para a 4ª competição, e tenho a minha experiência para passar para os outros jogadores. Apesar de sermos o time mais tradicional do grupo, não quer dizer que somos os favoritos. O Rio Branco é uma força de São Paulo, como os demais e na hora que a bola rola muitas coisas acontecem", disse.

Após ser eliminado na primeira fase da competição em 2016, o Tricolor quer voltar a ter sucesso. O Fortaleza, inclusive, é o time cearense que possui melhor campanha, com uma participação nas quartas, em 2008.