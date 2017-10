Leão segue confiante em reverter o placar

00:00 · 16.10.2017 por Ivan Bezerra - Repórter

Torcida do Fortaleza mostrou um mosaico em todo o estádio como parte da festa em que o Leão foi derrotado pelo CSA na Arena Castelão ( Foto: Thiago Gadelha ) Meio-campista Ronny domina a bola, cercado por três jogadores do CSA, o que mostra a forte marcação do time de Alagoas sobre o Fortaleza na partida

A situação poderia ser pior, mas o Fortaleza perdeu por 2 a 1 para o CSA/AL, no primeiro jogo da final da Série C do Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão, no sábado passado (14) e agora precisar reverter o placar no próximo jogo, a finalíssima da competição, sábado próximo, às 18 horas (hora de Fortaleza), no Estádio Rei Pelé em Alagoas, para sair de lá como campeão do ano.

O gol de honra do Fortaleza, marcado por Gabriel Pereira, fez o Leão manter acesas as esperanças de ganhar o título, revertendo o placar na casa do adversário. O discurso dos tricolores, que na tarde desta segunda-feira retorna aos trabalhos, é de que a reversão do resultado é possível.

Possível

Na entrevista que concedeu para fazer um balanço das partida, o técnico do Leão do Pici, Antônio Carlos Zago, disse que vê possibilidades reais para ganhar o título em Alagoas. "Fazer dois gols em Alagoas não é impossível. Nós temos condições de reverter esse placar que levamos aqui dentro de casa. É difícil, mas temos condições, pela equipe que a gente tem", disse Zago.

O treinador do Tricolor observou que sua equipe falhou muito nas finalizações e o ataque deixou a desejar. "Nós trabalhamos finalizações a semana toda, procurando melhorar. Sobre fazer gols, eu já falei para os jogadores a história do Batistuta.

Ele dizia que quando chegava ali na cara do gol, ele não olhava para nada e chutava na cara do goleiro e foi o estrangeiro com mais gols no Campeonato Italiano. Então, a gente tem que ter essa fome de fazer gol", advertiu Zago.

Lúcio Flávio

Uma das esperanças do Fortaleza para tentar a voltar marcar gols que deem classificação ao time é um possível retorno do centroavante Lúcio Flávio, que ficou ausente da equipe por conta de um estiramento na parte posterior da coxa.

O jogador foi assistir ao jogo na Arena Castelão e disse ter grandes chances de se recuperar essa semana e jogar.

"É muito ruim ficar de fora. Esse ano eu fiquei poucos jogos de fora, mas com certeza vou trabalhar para ajudar meus companheiros no sábado", almejou o atleta. Indagado, dentro de uma escala de 0 a 10 quais as suas chances de estar em campo, o atleta respondeu"nove". Por sua vez, o técnico Zago disse que a volta de Lúcio Flávio não depende apenas da vontade dele. "Em jogo de final de campeonato, todo mundo quer estar em campo, mas ele dependerá de revisão do departamento médico. Foi um jogador que parou durante uma semana e precisamos avaliar melhor", alertou o treinador do Leão.

Méritos

O diretor de futebol do Fortaleza, Marcelo Paz, reconheceu os méritos do CSA em vencer o Fortaleza no Castelão, mas disse ser perfeitamente possível uma reversão no placar. "Eu entendo que o Fortaleza tem que manter as esperanças na busca pelo título, que é possível reverter a vantagem que o CSA conquistou aqui, com méritos, soube vencer o jogo mas nossa equipe teve mais posse de bola, finalizou mais e nossa torcedor entendeu isso, aplaudiu o time após o término do jogo, mesmo após a derrota. A gente tem que trabalhar forte para anular as principais jogadas e procurarmos finalizar com mais precisão", disse Paz.

Pablo

Um dos jogadores mais confiantes em reversão do placar é o lateral-direito Pablo, que marcou o gol contra que deu a vantagem ao CSA : "A gente não desiste nunca, mas com certeza o gol que fizemos foi importante porque nos deu uma sobrevida e a gente vai com as mesmas condições que eles vieram aqui para ganhar a partida", disse Pablo. O Leão perde o atacante Jô para o segundo jogo, por causa do terceiro cartão amarelo.