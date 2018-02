Leão: laterais com dupla função, de marcar e balançar redes

00:00 · 21.02.2018

Quarteto de jogadores de defesa do Fortaleza tem colaborado com a artilharia. Cada lateral tem um gol e o zagueiro Diego Jussani, também tem um ( Foto: JL Rosa )

O centroavante Gustavo é o artilheiro do Fortaleza, com oito gols marcados na temporada de 2018. Entretanto, uma turma do setor defensivo tem colaborado decisivamente para aumentar a artilharia do time no Campeonato Cearense. O Leão tem 19 gols marcados no Campeonato Cearense e sete deles foram de jogadores que têm a missão inicial de defender: são eles os laterais Tinga, Bruno Melo e Leonan e o zagueiro Diego Jussani.

A disputa para ser titular nas laterais da equipe está grande e por coincidência, os três laterais do momento, Tinga, pela direita, Bruno Melo e Leonan, pela esquerda, têm o mesmo número de gols marcados, dois cada um. Diego Jussani, que também tem a missão defensiva, já marcou um gol de cabeça.

O lateral Tinga se firmou como titular na direita e num jogo só marcou quatro gols, contra o Guarani de Juazeiro, no Estádio Romeirão. E foi a primeira vez na carreira que o lateral de 24 anos fez dois gols em uma mesma partida.

Bruno

Existe um dado curioso quanto ao lateral-esquerdo Bruno Melo. Ele tem dois gols na temporada, mas no ano passado, marcou oito com a camisa tricolor, o que o coloca em posição privilegiada.

Bruno Melo, inclusive, tem se destacado em cabeceios na área e ele explica a razão disso: "O professor Rogério Ceni tem me cobrado muito nesses lances de cabeça e tenho me esforçado nos treinos para que eu consiga colocar a bola para dentro", comentou Bruno Melo.

O lateral-esquerdo Leonan, que disputa a posição com Bruno Melo, tem mostrado uma versatilidade por jogar também como meia-esquerda. Nessa variação de posição, já marcou seus dois primeiros gols no Leão. "Nas categorias de base, eu jogava mais avançado e quando o professor Rogério Ceni me lança na linha de frente, eu não estranho muito", disse o atleta.

Como lateral, marcou um gol e o outro veio quando entrou no decorrer do jogo, com missão mais ofensiva: "É bom participar, dando assistência para gol e marcando também, como já aconteceu. A primeira missão do lateral é marcar, mas quando acontece de poder balançar a rede é bom demais, porque você colabora com a equipe de alguma maneira, tanto marcando quanto jogando na frente", disse o jogador, na entrevista coletiva de ontem, no CT Ribamar Bezerra. Para o atleta, o Fortaleza está bem servido em todas as posições, não apenas nas laterais. Completando a artilharia, o atacante Léo Natel e o meia Wesley estão com dois gols cada um, e o zagueiro Diego Jussani um gol.

Osvaldo

O atacante Osvaldo, contratado para o Fortaleza para o período de três meses, fez ontem o seu primeiro treino com bola no clube. Nem parecia que estava sem jogar há três meses, pois se movimentou com desenvoltura, marcando dois gols no treinamento.

De acordo com a assessoria de imprensa do clube, o atleta será apresentado amanhã, às 11 horas na sala de imprensa do Pici e não no CT Ribamar Bezerra.