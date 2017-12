Laterais: setor resolvido em Porangabuçu

00:00 · 21.12.2017 por Vladimir Marques - Repórter

Com o encerramento da Série B, o Ceará tinha nas laterais seu setor de mais difícil reposição já pensando no ano que vem. Isso porque, da dupla titular ao longo da temporada, o lateral-esquerdo Romário foi negociado com o Santos e o direito, Tiago Cametá havia sido afastado por indisciplina na reta final da Série B, e os dois reservas imediatos, Pio, na direita e Rafael Carioca na esquerda, eram incógnitas quando suas permanências.

Com isso, a reposição para as duas laterais era considerada delicada, sem nenhum jogador confirmado duas semanas após o fim da Série B. Mas o Ceará resolveu o problema semanas depois, contratando três reforços, o lateral-direito Renato (ex-Fluminense), o lateral-esquerdo Ernandes (ex-América/MG) e o lateral-direito Leandro Silva (ex-Avaí), além de renovar os contratos de Pio e Rafael Carioca, já definindo o setor para a próxima temporada. Além das laterais, apenas no gol o Vovô não fará mais nenhuma contratação. O clube ainda busca um zagueiro, um volante, dois meias e cinco atacantes.

Lembrando que na reta final da Série B, o Vovô chegou a improvisar, com sucesso, o volante Richardson na lateral-direita ou deslocar Pio para a função, que vinha atuando mais como volante em clubes anteriores, além de utilizar Cafu improvisado na esquerda, com as lesões de Rafael Carioca e Romário.

Disputas

Na direita, a disputa por vaga será entre dois 'novatos': Renato e Leandro Silva, já que Tiago Cametá deve ser emprestado após os episódios de indisciplina na reta final da Série B e por Pio tender a atuar mais no meio campo em 2018.

Se levarmos em conta o desempenho dos dois recém chegados na Série A, Leandro Silva deve levar vantagem já que foi titular em 30 dos 32 jogos que fez pelo Avaí. Já Renato, jogou apenas 10 partidas pelo Flu, metade como titular.

Na esquerda, a disputa promete, entre o remanescente Rafael Carioca e o recém chegado, Ernandes. Ambos são polivalentes, podem também atuar no meio-campo e possuem um bom chute de longa distância. Rafael Carioca marcou dois assim jogando pelo Ceará na função de meia.

Ernandes foi absoluto no América/MG, disputando 35 partidas como titular e marcou dois gols, já Carioca foi titular na Série B pelo Vovô em 10 partidas e também marcou dois gols.

"Este ano foi o melhor da minha carreira, pois conquistei títulos e um acesso. Continuo no Ceará com muita expectativa, pois nunca joguei a Copa do Nordeste e quero muito jogar a Série A pelo Ceará. Espero que eu tenha mais um ano de sucesso, com os antigos e novos companheiros", declarou Carioca.