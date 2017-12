Juvenil Kite: onde campeões são formados

00:00 · 23.12.2017

Contrastando com o universo de holofotes, festas e patrocínios pomposos, o projeto social Juvenil Kite Cumbuco, encabeçado pela local Cássia Morais, é tocado desde 2011, revelou o tricampeão mundial Carlos Mário "Bebê" e outros nomes como Set Teixeira.

Além disso, Erick Anderson, o mais novo destaque ao assegurar vaga no mundial, também é oriundo do projeto. "Esse projeto nasceu de um sonho do meu marido e ele sempre desejou colocar crianças com baixo poder aquisitivo no kitesurfe em virtude desse esporte exigir condição financeira. Aí ele fez o primeiro campeonato para os meninos em 2011. Naquele ano, o "Bebê" tinha 10 ou 11 anos, no máximo", explicou Cássia.

O principal objetivo do projeto, segundo a recepcionista, é formar homens de bons princípios e valores. "Nosso objetivo é fazer com que se tornem homens íntegros, fora do mundo do crime, das drogas. Fiquem no esporte, sejam pessoas do bem. Temos crianças de 7, 8 anos até mais ou menos 25 anos. Entre crianças e jovens são 53 no total".

A respeito das primeiras lembranças no projeto, Carlos Mário "Bebê" se mostrou emocionado. "A Cássia todo ano faz campeonato aqui para ajudar e incentivar a criançada, é muito importante, ela está de parabéns e as lembranças que tenho são as melhores, o meu primeiro campeonato foi no organizado por ela e consegui vencer, então foi emocionante pra mim", disse o tricampeão mundial.

Categorias

O Juvenil Kite é dividido em três categorias. A Iniciante, para os que ainda não sabem passar a barra, a Júnior, intermediária, e a Open para os que estão quase aptos ao profissionalismo.

Outro expoente do projeto é Set Teixeira, o 3º lugar no Mundial de Kitesurfe. "Nasci aqui no Cumbuco, que é um dos melhores lugares para praticar kitesurfe, e a Cássia foi um grande incentivo por que, na época, não havia muitos campeonatos e ela dava oportunidades para competir, ter resultados, então ela foi uma grande ajuda para todos nós nativos e todos os velejadores que vinham do Piauí, Rio Grande do Norte. Isso incentiva a molecada que não tem patrocínio, condições de viajar para outros locais para competir. Agora, é um campeonato que ainda possui poucos apoiadores, mergulhar de cabeça e ajudar pra valer", explicou Teixeira.

"Estamos tentando conseguir patrocínios, que a mídia venha cobrir eventos locais e não apenas nacionais ou internacionais, pelo fato de serem nos locais que surgem os melhores do mundo. Falta ajuda do Governo do Estado, da Prefeitura Municipal ou uma empresa que tenha interesse em ajudar o talento local. Estamos de braços abertos para recebê-los", finalizou Cássia.