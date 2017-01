Joia das categorias de base é aposta de Dal Pozzo

00:00 · 10.01.2017

O atacante Eduardo, de 17 anos, chamou a atenção durante a Copa do Nordeste Sub-20 e foi integrado aos profissionais a pedido do técnico ( FOTO: JL ROSA )

Do grupo do Ceará que treina para o início do Campeonato Cearense, um atacante em especial tem chamado a atenção nos treinamentos: o jovem Eduardo, de apenas 17 anos, que foi integrado aos profissionais a pedido do técnico Gilmar Dal Pozzo.

Ele, que tinha idade para estar jogando a Copa São Paulo de Juniores pelo clube, foi contemplado com a chance de jogar nos profissionais. Por isso, o jovem atleta se candidata a surpresa do Ceará no início de temporada.

Com os início dos treinamentos com bola, como coletivos e técnicos táticos, Gilmar Dal Pozzo tem utilizado e exigido bastante do garoto, que tem atuado ao lado de Magno Alves, exímio goleador que tem mais que o dobro da idade dele.

Ainda tímido, mas jogando em bom nível entre os profissionais, Eduardo comemora treinar ao lado de um atacante como o 'Magnata' e espera agarrar a chance nos profissionais.

"Eu sou o jogador mais novo do elenco e ganhando uma experiência muito boa. Jogar ao lado do Magno Alves está sendo diferente, com jogador tão importante, com história no futebol. O Dal Pozzo me observou na Copa do Nordeste, gostou do meu futebol e agora é trabalhar e buscar meu lugar no grupo principal do Ceará", disse ele.

Para o treinador, Eduardo está surpreendendo nos treinamentos, mostrando desenvoltura mesmo atuando em uma posição diferente, sendo mais um atacante de lado e não um centroavante. "Vi a final da Copa do Nordeste e gostei muito do Eduardo. Considero que ele vai ter um futuro brilhante. O que ele apresentou na final me agradou muito. Ele lá estava jogando mais com centroavante, mas eu tenho colocado de lado de campo e ele tem correspondido, fazendo bem com a minha ideia de jogo. O importante para o Ceará e revelar jogadores. Eu gosto de trabalhar com atletas da base".

Para o gerente de futebol, Marcelo Segurado, o sucesso nas categorias de base do Ceará fará o clube agregar mais atletas ao fim da participação do clube na Copa São Paulo de Juniores. O Vovô está na 2ª Fase e joga no dia 11 contra o Mogi Mirim, às 15 horas (horário de Fortaleza), em jogo eliminatório.

"O zagueiro Rômulo e o Eduardo estão treinando com os profissionais e mais virão após a Copa São Paulo de Juniores. O Ceará terá cada vez mais jogadores da base no seu elenco. Sobre o Eduardo, ele jogar ao lado do Magno Alves, de outros jogadores experientes fará ele crescer muito. Ele se desenvolverá muito mais aqui nos profissionais do que em qualquer competição da categoria dele", explicou.

Primeira Liga

Com o choque de datas entre Estadual, Copa do Brasil e Primeira Liga, os jogos do Vovô desta última competição foram remanejados. Segundo o presidente Robinson de Castro, o Ceará jogará fora de casa no dia 26 de janeiro contra o América/MG e no dia 8 de fevereiro contra o Flamengo, no Castelão.