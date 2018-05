Jogo quente entre Real e Barcelona

00:00 · 07.05.2018

Cristiano Ronaldo, que saiu lesionado, e Messi, em grande noite, estiveram entre os marcadores do confronto, que terminou em igualdade de 2 a 2 ( Foto: AFP )

O Barcelona entrou em campo com o título espanhol garantido, mas isso não impediu um clássico quente com empate por 2 a 2 com do Real Madri neste domingo (6), no Camp Nou.

Suarez abriu o placar com menos de dez minutos, mas Cristiano Ronaldo empatou logo depois. Na segunda etapa, com a sua equipe sofrendo com um a menos em campo, Messi apareceu para recolocar o Barça na frente com um golaço, mas Bale empatou novamente a cerca de 20 minutos do final.

Foi o último clássico de Andrés Iniesta, que deixou o gramado na segunda etapa ovacionado na casa do Barça. O confronto foi também marcado por discussões ríspidas e até agressão: Sergi Roberto recebeu o vermelho depois de atingir o brasileiro Marcelo. Com o empate, o Real perde a chance de encostar no Atlético de Madri na briga pelo vice-campeonato espanhol: tem 72 pontos, contra 75 do rival.

Comandado por Messi, o time catalão abusou de transições rápidas para o ataque e levou sustos à defesa do Real - poderia até ter marcado mais gols. O Real, por sua vez, caiu de produção na segunda etapa, com a substituição de Cristiano Ronaldo. Com um a mais, não encontrou espaços, e por pouco não viu a partida sair totalmente de controle. No fim, Bale bateu colocado para empatar e garantir um ponto.