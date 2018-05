Jogo da imposição

00:00 · 10.05.2018 por Vladimir Marques - Repórter

O atacante Élton é uma das armas do Vovô para vencer o CRB fora de casa ( FOTO: JL ROSA )

Praticamente 40 dias depois de garantir a melhor campanha geral da 1ª Fase, ainda março, o Ceará volta a concentrar suas forças na Copa do Nordeste, competição na qual é favorito ao título. O Alvinegro visita o CRB, às 21h45 no estádio Rei-Pelé, em Maceió (AL), no jogo de ida das quartas de finais da competição regional, de olho em abrir uma vantagem para o duelo de volta, no dia 23, no Castelão.

O Vovô chega de ânimo renovado para a partida após empatar em 1 a 1 com o Corinthians no último domingo fora de casa pela Série A do Campeonato Brasileiro, na melhor exibição da equipe no certame. No duelo na Arena do Corinthians, o Ceará voltou a atuar com uma formação semelhante a do acesso para a Série A no ano passado - no 4-2-3-1 - e com o 'reforço' essencial do meia Ricardinho.

E como o Vozão voltará a jogar pela Série A apenas na segunda-feira, 14, no Castelão às 20 horas contra o América/MG, pela 5ª rodada, o técnico Marcelo Chamusca utilizará força máxima para o duelo com os alagoanos. O treinador só não repetirá a formação que empatou com o Corinthians em caso de fadiga de algum jogador.

Mesmo a disputando paralelamente com a Série A, Chamusca valoriza a Copa do Nordeste e espera que seu time inicie bem as quartas de finais.

"O cenário já muda. Estamos jogando um campeonato de pontos corridos, que é a Série A, fizemos uma 1ª Fase na Copa do Nordeste de pontos corridos também, fomos líderes com a melhor campanha geral e agora é um jogo de 180 minutos. O gol qualificado muda o confronto e estamos muito atentos ao regulamento", explicou.

O treinador destaca o Ceará precisa fazer valer a melhor campanha na 1ª Fase e trazer um resultado interessante para decidir a classificação em casa.

"Pela maturidade da equipe, entrosamento, grau de investimento do clube, temos que jogar muito forte no primeiro jogo e trazer um bom resultado para o jogo no Castelão. Nos esforçamos para tanto para sermos líderes da 1ª Fase para decidirmos em casa. Por isso é tão importante o resultado deste primeiro jogo", disse Chamusca.

Os jogadores do Vovô esperam que a equipe mantenha o nível mostrado diante do Corinthians pela Série A no último domingo. "Temos plenas condições de buscar um bom resultado contra o CRB. Respeitamos a equipe deles, mas temos qualidade para mostrar um bom futebol como fizemos contra o Corinthians e decidir a classificação em casa", declarou o atacante Élton, mantido como titular após a boa atuação ante o Corinthians no domingo.

Em seguida, o ele destacou a importância da Copa do Nordeste para o Ceará. "A gente nunca escondeu que a Copa do Nordeste é um dos nossos objetivos sim, e vamos dar a nossa vida para buscar este título. Mas será passo a passo. Temos agora o CRB, um adversário duríssimo, mas temos que buscar o melhor para o Ceará", finalizou o centroavante do Vovô.

CRB

Assim como o Ceará, o CRB também vem de astral renovado. Após uma turbulência no início da Série B, a equipe do técnico Júnior Rocha vem de duas vitórias seguidas, a última na segunda-feira, 7, de virada contra o Sampaio Corrêa fora de casa por 3 a 2, já ocupando a faixa intermediária da tabela.

Para o jogo com o Vovô, Willians Santana será o substituto de Bruno Paulo, reforço que não foi regularizado.

Outra ausência é o zagueiro Flávio Boaventura, por motivo disciplinar. Ele foi expulso contra o Santa Cruz, na 4ª rodada da 1ª Fase e pegou dois jogos de suspensão.