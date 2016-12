Jogo arrecada 25 mil latas de leite

00:00 · 31.12.2016

Partida beneficente organizada pelo cantor Wesley Safadão e jogador Osvaldo, do Fluminense/RJ, ajudou diversas instituições de caridade ( FOTO: HELENE SANTOS )

Após mais um ano de sucesso com o já conhecido Jogo da Amizade, promovido pelo cantor Wesley Safadão e o jogador de futebol Osvaldo, que atualmente defende o Fluminense, novas instituições de caridade puderam ser agraciadas com as doações conseguidas pela dupla. O duelo, que aconteceu no estádio Castelão e recebeu bom público, conseguiu arrecadar, só em latas de leite em pó, cerca de 25 mil unidades. Um número bastante expressivo, se considerado os outros anos do evento.

Nessa sexta-feira (30), os organizadores da partida, que foi disputada no último dia 14 de dezembro, e acabou em 4 a 2 para os amigos de Osvaldo, se encontraram no escritório do cantor, localizado no bairro do Itapery, com alguns representantes das instituições para que fosse feita a entrega simbólica dos donativos. Além das latas de leite, uma quantia não revelada, conseguida com o público da partida, também foi repartida entre as casas. Estavam presentes no local representantes do Lar Torres de Melo, que cuida de idosos em Fortaleza, além da Associação Peter Pan, que trata da recuperação de crianças.

Novidade

Para a edição do evento deste ano, foi incorporado um novo método de doar, visando ajudar ainda mais os locais agraciados com a partida.

Para 2016, a organização do evento 'terceirizou' os camarotes do estádio, apadrinhando cada um. Desta forma, o padrinho responsável pelo local ficaria com a responsabilidade de pelo menos arrecadar R$ 10 mil. Segundo a assessoria do cantor, todos cumpriram sua meta.