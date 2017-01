Joe Carr espera 'casa cheia'

00:00 · 18.01.2017

O vice-presidente sênior internacional do UFC, Joe Carr, foi outro que marcou presença no Media Day realizado no CFO, na manhã dessa terça-feira. Satisfeito pela repercussão inicial do evento, o dirigente tem a expectativa de um ginásio lotado, no dia 11 de março. "O UFC está longe de Fortaleza já há três anos e espero que os fãs compareçam em peso. Cerca de 15 mil pessoas, fazendo barulho e passando energia para octógono. Estamos na expectativa para a chegada de março", reforçou.

Joe Carr comentou, ainda, sobre o que foi decisivo para a escolha da Capital cearense sediar o primeiro evento da organização no Brasil. "Sabemos que possuímos muitos fãs aqui no Nordeste, nós sabemos isso através dos nossos seguidores. Acho que os fãs daqui também queriam esse evento, nessa linda nova arena, o CFO. E assim estamos empolgados de estar aqui", falou o empresário, que revelou os planos da organização em promover um evento no Brasil com disputas de cinturões ainda este ano. "No evento em junho, no Brasil, nós teremos uma ou duas disputas por cinturão, como fazemos todo ano. No ano passado tivemos o UFC 198, Werdum x Miotic, e esse ano teremos outro evento do mesmo porte".

