Jockey Club retoma eventos

00:00 · 05.05.2018

Diferentes segmentos da equinocultura regional estão comemorando a liberação pelo Ministério da Agricultura para o pleno funcionamento do Jockey Club Cearense para o desenvolvimento equino no Estado. Numa forte corrente de jubilo, eventos já começam a ser elaborados para este mês, tanto no próprio Jockey Club Cearense, como em diferentes locais do Estado.

A programação de reabertura das competições oficiais no Jockey Club Cearense, está sendo elaborada com destaque para a disputa do Grande Prêmio Penca do Caju, reunindo jovens e velozes corredores da raça Quarto de Milha. Além disso, nos dias 25, 26 e 27 deste mês haverá confraternização entre criadores, proprietários e turfistas no JCC, anunciando apoio as competições de Vaquejadas e Três Tambores.

Muitas atrações estão sendo organizadas, inclusive com leilões de venda de animais. Enquanto o tradicional palco dos esportes equinos cearense não volta a sua programação, neste fim de semana, precisamente na tarde deste sábado (5), a partir das quinze horas, no Centro Equestre Nottingham & Singular - Eusébio, acontecerá a disputa da I Etapa Copa CT Nottingham & Singular, de Três Tambores, com a presença de excelente plantel de animais da raça Quarto de Milha e as montarias de crianças, jovens e adultos buscando pontuações e premiações. A II Etapa deste evento de Três Tambores, está marcada para dia dois de junho, no mesmo local.

Domingo, fechando o fim de semana de emoções, em São Paulo, no Hipódromo Cidade Jardim, o corredor cearense Em Cima do Laço, defensor da cocheira do Stud Mági, estará competindo no Grande Prêmio Estado de São Paulo, prova em 2.400 metros, com quinze animais Puro Sangue Inglês inscritos.