João Marcos terá cargo na base do Ceará

00:00 · 19.12.2017

O volante João Marcos seguirá no Ceará em 2018, mas não como jogador. Aos 36 anos, ele atuará como observador das categorias de base do clube alvinegro. E o primeiro compromisso já está em andamento, segundo adiantou o presidente Robinson de Castro ontem, no Programa A Grande Jogada, da TV Diário.

"O João é muito respeitado por todos do clube, pela seriedade e por ser um cara sempre muito coerente e muito coletivo. E quando ele soube da situação que não iria continuar como jogador, ele sentiu uma 'pancada', não tenha dúvida. Mas eu ofereci um cargo, não vitalício, na categoria de base, começando já agora na Taça São Paulo. Inclusive ele já está lá em São Paulo para ser observador, conhecer o processo e ajudar numa função que seja de mentoria ou coisa que o valha", explica.

Robinson também esclareceu que João Marcos vai ter apoio do clube pelo período de um ano para se aperfeiçoar na área do futebol.

"Eu disse para ele: todos os cursos que ele quiser fazer para se preparar para uma transição de um jogador para um profissional do futebol, conte com o clube, mas eu te garanto um ano para você provar que ou o clube vai ficar com você ou o mercado. Ele aceitou e ficou feliz", disse o mandatário alvinegro.

João Marcos admitiu que gostaria de jogar mais um ano e chegar aos 400 jogos pelo Vovô mas agradeceu a todos por sua trajetória como jogador. João Marcos chegou ao Ceará em 2008 e é o único jogador que participou dos dois acessos do Alvinegro para a Série A, exatamente em 2009 e agora, em 2017.

"Minha carreira no clube foi muito boa por todos os títulos e acessos que conquistei, mas também pelos muitos amigos que fiz. Tenho que agradecer ao Robinson, ao Evandro Leitão e também a torcida, que sempre me respeitou e chamou meu nome no último jogo. Isso ficou marcado para mim. Fico triste por não ter jogado mais um ano pelo Ceará, completado os 400 jogos, mas o meu trabalho agora será outro, mas estarei sempre acompanhando o profissional do Ceará, torcendo sempre".

Em seguida, João Marcos comentou a nova oportunidade que terá na carreira , agora contribuindo com as categorias de base do Ceará.

"Estou feliz, pois terei uma oportunidade grande no CT e vou encarar da mesma maneira que encarei os 8 anos em campo pelo Ceará. Será uma oportunidade boa para mim e minha família. A entrega total será total, vou me especializar este ano para que eu venha fazer um grande trabalho e não ser apenas mais um nas categorias de base. Quero fazer a diferença, para que o Ceará revele jogadores".