Islândia faz história e vai à Copa

00:00 · 10.10.2017

A Islândia disputará no ano que vem, na Rússia, a primeira Copa do Mundo de sua história. Ontem, o pequeno país garantiu o direito de ir ao torneio ao confirmar o favoritismo e derrotar Kosovo por 2 a 0, em casa, para delírio da fanática torcida.

Assim, a Islândia será o menor país da história a disputar a Copa do Mundo. Com pouco mais de 100km² e somente 332 mil habitantes, a nação tem apenas centenas de jogadores registrados como profissional e despontou para o mundo do futebol na Eurocopa de 2016, quando eliminou a favorita Inglaterra nas oitavas de final e só caiu nas quartas para a França.

Restante das vagas

Fora os anfitriões, mais 13 países europeus vão ao Mundial. Desse grupo, os nove líderes de seus respectivos grupos passam diretamente, restando ainda quatro vagas para repescagem continental. Alemanha, Bélgica, Espanha, Inglaterra, Polônia, Rússia, Islândia e Sérvia já estão lá.

Hoje, Portugal e Suíça duelam por uma vaga na Rússia. Além disso, a França tenta carimbar sua classificação enfrentando a Bielo-Rússia, em casa.

Quem vive um drama e joga seu futuro em jogo hoje é a Holanda. O time joga contra a Suécia e depende de outros resultados para ir ao mundial.

Itália na repescagem

A Itália venceu a Albânia por 1 a 0, fora de casa, e encerrou sua participação na primeira fase das eliminatórias europeias para Copa do Mundo de 2018.

Os tetracampeões mundiais já estavam garantidos no 2º lugar do grupo G, mas o triunfo assegurou que eles serão cabeças de chave na repescagem.

A repescagem vai reunir os oito melhores segundos colocados entre os nove grupos da primeira fase.

No equilibrado Grupo D, a Sérvia conseguiu a classificação ao derrotarem a Geórgia por 1 a 0, em Belgrado, e assegurarem a primeira colocação da chave, com 21 pontos. A Irlanda terminou em 2º e Gales está fora.