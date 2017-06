Internacional vence fora de casa e alivia pressão

00:00 · 07.06.2017 / atualizado às 00:25

Mesmo poupando seis jogadores considerados titulares, o Internacional conseguiu voltar de Florianópolis (SC) com os três pontos na bagagem depois de vencer o Figueirense, por 2 a 1, na noite desta terça-feira, no Estádio Orlando Scarpelli, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Essa foi a primeira vitória de Guto Ferreira no comando do Inter que chegou aos oito pontos e voltou a se aproximar dos quatro primeiros colocados. Na estreia, em casa, tinha empatado por 1 a 1 com o Juventude. Por outro lado, o Figueirense, que começou com duas vitórias em dois jogos, conheceu a terceira derrota seguida e estacionou nos seis pontos.

Na próxima rodada, o time gaúcho receberá o Náutico, às 16h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre. A expectativa da diretoria é de casa cheia.

Juventude na liderança

Com um gol de Vinícius, aos 41 minutos do segundo tempo, o Juventude venceu o Criciúma por 1 a 0, nesta terça-feira, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Ainda invicto, o time gaúcho agora lidera a competição com 11 pontos e deixa o catarinense com apenas um ponto e na lanterna.

Goiás vence a primeira

Demorou cinco rodadas mas o Goiás, enfim, venceu na Série B do Campeonato Brasileiro. Logo na estreia do técnico Sílvio Criciúma, que ocupou o lugar deixado por Sérgio Soares, o time goiano venceu o Santa Cruz por 2 a 1, no Serra Dourada. O resultado mantém o time na zona do rebaixamento, mas em situação mais próxima de sair.

Já o Náutico, segue sem vencer na Série B. Mesmo atuando na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE), o time de Recife não conseguiu fazer um bom jogo e apenas empatou por 1 a 1 com o Oeste.

O clube segue dentro da zona de rebaixamento.