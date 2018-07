Ingleses se dizem satisfeitos com campanha

00:00 · 13.07.2018

O sonho de levar a Inglaterra a uma final de Copa do Mundo pela primeira vez desde o título de 1966 foi interrompido. Entretanto, apesar da derrota por 2 a 1 para a Croácia na semifinal, a delegação sai satisfeita da Rússia. Pelo menos foi esta a visão apresentada pelo centroavante Harry Kane. Artilheiro do torneio com seis gols às vésperas do último jogo -a Inglaterra encara a Bélgica no sábado (14), às 11h , pelo terceiro lugar-, o atacante usou o Twitter para agradecer o apoio dos torcedores e ainda valorizou os feitos desta delegação durante a competição.

"Muitas emoções. Primeiro, quero dizer que estou muito orgulhoso deste time e desta delegação por darem tudo neste longo período juntos. Conseguimos superar muitos desafios que assombravam a Inglaterra no passado", afirmou.

