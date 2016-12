"Imperador" está de volta ao GuaraSol

00:00 · 28.12.2016 / atualizado às 08:59

O atacante é um velho conhecido dos times cearenses. Ele também teve passagem pelo Vovô e Leão ( Foto: JL Rosa )

Ídolo da torcida do Guarany de Sobral, o atacante Luiz Carlos, de 36 anos, está de volta ao Cacique do Vale. O próprio jogador confirmou nas suas redes sociais o seu retorno ao gigante do interior do estado.

"Não gosto muito de promessas, mas trabalho e dedicação nunca irão faltar. Vou tentar ajudar este clube de todas as maneiras e em todos os setores. Vim para somar e levar o Cacique do Vale a voos mais altos novamente", confirmou o Imperador, que deve voltar a vestir a camisa 19, uma espécie de amuleto do atacante.

Com a camisa do Guarany de Sobral, foram 26 partidas disputadas e 19 gols marcados, além da conquista da vaga para a Copa do Nordeste e da Copa do Brasil em 2014. O atacante estava no Remo-PA onde disputou a última Série C do Campeonato Brasileiro.

O atacante chega ao rubro-negro com status de principal contratação do clube para a próxima temporada.