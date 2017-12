III Corrida Vida: caminho favorável

00:00 · 15.12.2017

"A ideia é reunir os participantes em local agradável após a prova e confraternizar". Essas foram as palavras de Fernando Elpídio, organizador da III edição da Corrida Vida, promovida pelo Diário do Nordeste, sobre o novo percurso da competição que fecha o calendário de provas em Fortaleza, com início e fim na Praça das Flores, na Avenida Desembargador Moreira, S/N. A competição acontece neste domingo, 17, com largada marcada para às 6 horas. Ao todo, serão três categorias em disputa (3km, 6km e 12km), com todo aparato necessário para os 3.500 competidores inscritos. "Todos os anos buscamos um espaço agradável para os atletas em geral. Desta vez optamos por trechos que não costumam ser explorados, mas que proporcionam dinamismo e competitividade, sendo que a Parça das Flores é ideal para a largada e chegada da prova", acrescentou Fernando.

Apoio

O evento deste domingo contará com sete pontos de hidratação, três ambulâncias, 38 agentes de trânsito, 10 agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), além de quatro batedores da Polícia Rodoviária Estadual.

O circuito é considerado perfeito para quem está iniciando e também para quem já está acostumado a subir no pódio, como é o caso do bicampeão Valdson Silva, vencedor das provas de 2015 e 2016 nos 10km. "Este novo percurso é bacana para os iniciantes e ao mesmo tempo desafiador. Vai exigir muita experiência por parte dos atletas que almejam chegar nas primeiras posições, pois não adianta largar muito forte, já que o trecho da Avenida Padre Antônio Tomás vai exigir bastante. A intenção é chegar em 1º, mas vai depender do dia do atleta", destacou.

Entrega dos kits

A entrega dos kits (atletas individuais) acontece nesta sexta-feira, 15, e sábado, 16, na Loja Mundo Pet, na Avenida Senador Virgílio Távora, 1400, Aldeota. 3ª Corrida Vida é uma realização do Diário do Nordeste (Projeto Vida Saudável), com o patrocínio do Governo do Estado, Prefeitura de Fortaleza, Universidade de Fortaleza (Unifor), do Sistema Fiec/Serviço Social da Indústria (Sesi), da Indaiá, além do apoio das Óticas Diniz.