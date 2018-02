Iguatu e Guarani fazem duelo do Interior

00:00 · 24.02.2018

Na luta contra o rebaixamento, o Leão do Mercado, do técnico Washington Luiz enfrenta o Iguatu ( Foto: Kid Júnior )

Iguatu e Guarani de Juazeiro, os dois representantes do Interior do Estado se enfrentam neste domingo, às 17 horas no estádio Morenão, em Iguatu (CE), pela 9ª e última rodada da 1ªFase do Campeonato Cearense em situações bem diferentes.

Enquanto o Iguatu, em 4º com 15 pontos já campeão do Interior, classificado e ainda buscando uma colocação melhor na 1ªFase (2º ou 3º), o Guarani de Juazeiro, com apenas 6 pontos, está ameaçado de rebaixamento para a 'Segundona'.

Uma vitória do Azulão neste domingo pode deixá-lo entre os 3 primeiros, o que garantiria mais mandos de campo na 2ªFase, que será disputada em um hexagonal, apenas com jogos de ida.

Já o Leão do Mercado, pode precisar vencer para evitar o rebaixamento, caso o Tiradentes vença o Ceará no sábado. Mas se a partida no Presidente Vargas terminar empatada, o Guarani de Juazeiro já entra em campo contra o Iguatu livre do rebaixamento e jogaria para se despedir com honra do certame, se preparando melhor para a Série D do Campeonato Brasileiro - que para o clube começa no dia 22 de abril, contra o Belo Jardim/PE no Romeirão - também para a Taça Fares Lopes.