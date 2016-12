Ídolo que padece

00:00 · 24.12.2016

Processo de cassação do mandato de Jardel como deputado estadual no Rio Grande do Gul durou um ano. Ele foi envolvido na Operação Gol Contra, que apura desvio de recursos de seu gabinete ( Foto: Divulgação/Assembleia Legislativa/RS )

O ex-jogador e agora político Mário Jardel vive mais um grande drama em sua vida. Na última quinta-feira (22), ele teve o mandato de deputado estadual cassado pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul por unanimidade (51 votos a 0), em sessão que ele mesmo não compareceu para apresentar defesa.

Jardel é acusado pelo Ministério Público do RS de quebra de decoro parlamentar, decorrente do envolvimento do ex-atleta na Operação Gol Contra, da Polícia Federal, que apurou desvio de recursos de seu gabinete e outras várias acusações como cobrança de salários de servidores para uso pessoal.

É mais uma página triste na trajetória de um dos artilheiros mais consagrados do futebol mundial. Ídolo na maioria dos clubes por onde passou, Jardel ganhou fama internacional pro balançar as redes adversárias de grandes clubes como Real Madrid, quando foi campeão da Supercopa Europeia pelo Galatasaray, da Turquia.

Declínio

O martírio do goleador começou quando o seu potencial nos gramados caiu de produção, e Jardel rodou por várias equipes de menor expressão do continente europeu, sem o mesmo aproveitamento que o consagrou em outros centros do futebol, como em Portugal, onde foi artilheiro com as camisas do Porto e do Sporting de Lisboa.

"As amizades infelizmente prejudicaram o Jardel. Ele construiu muita coisas quando saiu do Ferroviário e brilhou em Portugal. Estava tudo bem até aí. Depois ele desviou o foco. Eu dei toda orientação possível para ele seguir bem no futebol, mas infelizmente ele se aproximou de pessoas que tinham comportamento errado", lamenta o técnico Edmundo Silveira, que foi o primeiro treinador de Jardel, ainda nas categorias de base do Tubarão da Barra.

"Quando ele assumiu como deputado, me ligou e eu disse que Deus estava dando uma nova oportunidade para ele, mas aconteceu isso. Eu fico muito triste por ele e pela família dele também", concluiu o técnico Edmundo Silveira.

Da Barra do Ceará para o mundo. Foi assim que Jardel escreveu parte de sua vitoriosa história. Hoje, o ex-artilheiro convive com outra realidade, que chega a impressionar e entristecer os que acompanharam sua rica trajetória pelos gramados do mundo inteiro. "É lamentável ver a situação do Jardel chegar a esse ponto. Ainda mais por ele ser um cearense que chegou longe, não só nos gramados nacionais e internacionais, mas também na Seleção Brasileira. Então a gente lamenta que os desvios da vida tenham ocasionado isso", diz o comentarista da TV Diário, Wilton Bezerra.

A reportagem tentou entrar em contato com o ex-jogador até o fechamento desta edição, mas as ligações não foram atendidas.