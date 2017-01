Ídolo alvinegro, Mota acerta ida para o Ferroviário

00:00 · 17.01.2017 / atualizado às 09:03

Um dos maiores ídolos do Ceará Sporting Club vai voltar à atividade. O atacante Mota, de 36 anos, acertou a sua ida para o Ferroviário Atlético Clube, onde assinou contrato para jogar o Campeonato Cearense de 2017. Segundo o presidente do Tubarão da Barra, Walmir Araújo, o atacante já está treinando a parte física na Barra do Ceará e deve estar apto para entrar em campo dentro de 10 a 15 dias.

"Mota já está aqui conosco, já foi para o campo. Ele acertou, já está treinando e já conversou com a gente. O contrato deve durar até o fim do Campeonato Cearense", disse em entrevista ao Diário do Nordeste.

Mota já está há duas temporadas sem atuar profissionalmente. Seu último time foi o Bragantino, quando jogou a Série B de 2014. De lá para cá, o atacante ficou longe dos holofotes. Sobre as condições de jogo, Walmir Araújo se mostrou otimista: "Sobre as condições físicas dele, precisa de 10 a 15 dias para aprimorar. Tenho impressão que até 15 dias ele estará apto para jogar", sublinha.

Bom desempenho

A respeito da primeira rodada da competição, quando o time Coral apresentou bom futebol no empate em 2 a 2 contra o Fortaleza, Walmir demonstra total surpresa: "Não esperava nem tanto isso. Foram apenas com 14 dias treinando. O preparo físico não estava bom, mas eu me surpreendi pela vontade. Achei os jogadores do Ferroviário muito guerreiros. O empate nos deu a condição de ficar forte para os dois jogos contra os Guaranis e assim sendo a gente procurando fazer o trabalho no sentido de fazer uma boa competição", avaliou.

Mota fará dupla de ataque com Maxuell, que foi a sensação da primeira rodada do Estadual. O atacante esteve no Diário do Nordeste na manhã desta segunda-feira (16) e comemorou os dois gols marcados.

"Eu estou muito feliz por ter ajudado minha equipe. A gente seguiu bem as orientações do Marcelo Vilar e colocamos em prática o que ele pediu. Graças a Deus, eu tive tranquilidade para ajudar a equipe. Foi um bom começo", disse o jogador em entrevista à TVDN, na manhã desta segunda-feira (16).

Maxuell ainda teve uma chance de definir o jogo a favor do Ferrão, já no final da partida, mas o goleiro Marcelo Boeck estava atento e evitou a derrota do Tricolor do Pici. "Foi um lance em que eu precisei correr mais um pouco. Naquele momento, o desgaste já era grande. Eu ainda tentei fazer como o Romário, dando de bico, mas o Marcelo estava atento e fez a defesa", comentou o atleta, que já ganhou o apelido de Samurai da Barra, pelo bom desempenho no Clássico das Cores.