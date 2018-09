Hunt e Oilenik fazem duelo principal em solo russo

00:00 · 15.09.2018

A luta principal do UFC Moscou deste sábado (15) será entre os pesos-pesados Mark Hunt e Alexey Oilenik. De um lado a experiência e poder de nocaute do neozelandês. Do outro, um especialista em grappling, que é a esperança russa na categoria mais temida do evento.

Será, ainda, o duelo do ex-campeão do K-1 e número 8 no ranking da categoria, que pretende se recuperar da derrota para Curtis Blaydes, em fevereiro deste ano, contra um russo faixa-preta de jiu-jítsu e mestre em Sambo, que finalizou em 46 de suas 56 vitórias na carreira, incluindo os dois únicos triunfos via estrangulamento Ezequiel na história do Ultimate.

Oilenik, inclusive, entrou no card substituindo o brasileiro Fabrício Werdum, que foi pego no exame antidoping e foi retirado do evento. Oilenik vem de vitória sobre outro brasileiro, Júnior Albini, em maio deste ano, no Rio de Janeiro.

Excederam

Nessa sexta-feira, dois lutadores não bateram o peso em suas respectivas categorias e foram punidos pela organização com a perda de parte de suas bolsas do evento. Jin Soo Son e Mairbek Taisumov excedem o limite e perderam, respectivamente, 20% e 40% de suas bolsas para seus adversários.

Son (peso-galo) excedeu 0,454kg, enquanto Taisumov (leve) pesou a mais 2,2kg.