Horizonte fatura a Taça TV Diário

00:00 · 18.12.2017

O Horizonte confirmou a grande fase que vive dentro das quadras ao faturar mais um troféu, o sétimo do ano. O time metropolitano conquistou a Taça TV Diário de Futsal 2017, neste domingo (17), goleando o Bela Cruz, por 5 a 1, no município de Cruz, a 201 km de Fortaleza. O Galo do Tabuleiro colocou mais uma conquista na sala de troféus, entre elas a Copa do Brasil de futsal.

Com dois gols de Rafinha e um de Gugu Flores, o Horizonte pressionou o Bela Cruz desde o início do primeiro tempo. No entanto, foi o time da casa que começou na frente, no fim do primeiro tempo, com Parma.

Na segunda etapa, o gol de Wandinho colocou o time favorito em igualdade, e Gugu virou o placar. Autor do único gol do Bela Cruz, Parma acabou levando o cartão vermelho e sendo expulso após reclamar sobre uma decisão da arbitragem.

A Taça TV Diário foi criada para comemorar os 10 anos de transmissão de jogos de futsal da emissora. O campeonato começou há um mês, no dia 17 de novembro, e foi dividido em duas fases: a primeira teve a participação de times de 16 municípios do Ceará, que foram divididos em 4 grupos zonais. Já a segunda reuniu dez equipes.