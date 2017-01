Horizonte anuncia Leandro Campos

00:00 · 24.01.2017

O Horizonte está de técnico novo, depois de três derrotas seguidas no Campeonato Cearense de 2017 (3 a 1 para o Guarani de Juazeiro; 1 a 0 para o Uniclinic e 3 a 1 para o Maranguape, as duas últimas no estádio Domingão). Os maus resultados foram demais para a permanência do técnico Roberto Carlos e ontem mesmo o presidente do clube, Paulo Wagner, anunciou o nome do novo treinador. Trata-se de Leandro Campos, de 52 anos, que dirigiu o Ceará em 2013. Seu último clube foi o Itabaiana/SE. Ele estava em Santa Catarina, quando aceitou o convite da equipe do interior cearense. "Futebol é resultado e não estamos conseguindo os pontos necessários. É uma situação que nos preocupa, por isso resolvemos mudar", disse o presidente do Horizonte, Paulo Wagner.

O próximo jogo do Horizonte será ante o Fortaleza no domingo (29), às 16h, no estádio Domingão. Leandro Campos já estará na borda do gramado para comandar seu novo time.

Itapipoca

E não foi apenas o Horizonte que mudou de técnico. O Itapipoca também dispensou Neto Maradona e contratou Éverton Câmara, ex-Estanciano/SE.