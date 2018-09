Hora de surpreender

00:00 · 22.09.2018 por Irailton Menezes - Repórter

O Ceará escreve neste domingo (23), às 11 horas, mais um capítulo de sua participação na Série A do Campeonato Brasileiro. Contra o Grêmio, a equipe comandada por Lisca busca provar, mais uma vez, que é um visitante indigesto, a exemplo do que aconteceu nas partidas recentes contra Flamengo, quando venceu por 1 a 0, em pleno Maracanã, e América/MG, onde empatou sem gols, mas por muito pouco não saiu com outro resultado positivo.

Na 17ª colocação com 27 pontos, o discurso no Alvinegro de Porangabuçu é um só: somar o maior número de pontos possíveis na casa do adversário para encaminhar a meta final e escapar do rebaixamento ao fim da competição nacional.

Em Porto Alegre/RS, o técnico Lisca poderá repetir a mesma formação que obteve êxito contra outro grande do futebol brasileiro, o Corinthians (venceu por 1 a 0), e também convenceu na última rodada ao bater o Vitória/BA, na Arena Castelão.

Ciente de que o objetivo do Ceará é chegar vivo ao fim da Série A, o treinador admite que o momento é de motivar e não pressionar o grupo, que tem evoluído a cada jogo. "Como tivemos um início de competição ruim, todos os outros jogos passaram a ser chave para nós. Estou procurando não passar essa pressão para eles. É ver na dificuldade uma grande oportunidade e não jogar um peso. O importante é fazer a sua parte e o restante acontece de forma natural", explicou o técnico do Alvinegro.

Quesitos bem favoráveis para quem tem a missão de surpreender um time que joga em casa e faz uma das melhores campanhas do certame. Um dos destaques do Ceará nos últimos jogos, o meia Calyson afirmou que o jogo contra o tricolor gaúcho será tão difícil quanto os outros, na competição. "Série A não tem jogo fácil. É mais uma pedreira. Pode ter certeza de que estamos indo para fazer um grande jogo e sair de lá com pelo menos um ponto, que vai ser importante na nossa sequência", destacou.

Pontuação

E se a meta é trazer pelo menos um ponto de Porto Alegre/RS, o primeiro objetivo e básico é não tomar gols na Arena Grêmio. É aí que entra o papel dos homens responsáveis pela marcação alvinegra. Um deles, o meia Richardson chama atenção para a qualidade que tem o adversário. "Sempre o jogo mais importante será o próximo jogo. A equipe do Grêmio é muito qualificada, tem um padrão tático, independente de quem jogue tem um elenco muito forte e não é à toa que é visto como o futebol que tem mais qualidade no País, mas a gente espera fazer um bom jogo", disse.