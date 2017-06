Hora de funcionar

00:00 · 09.06.2017

O ministro do Esporte, Leonardo Piccianni, esteve no final da manhã desta quinta-feira (8), em Fortaleza, para conhecer o Centro de Formação Olímpica (CFO). O governador do Ceará, Camilo Santana, acompanhou a visita. Leonardo Piccianni observou de perto todos os setores do equipamento e elogiou a estrutura. Também comentou que pretende sentar com o governador Camilo Santana para discutir a utilização do CFO.

O ministro ainda avaliou que irá planejar junto ao Governo do Estado a melhor forma de empregar recursos e parcerias no equipamento. "Vamos pensar juntos num melhor modelo e muito em breve eu tenho certeza de que nós vamos estar aplicando as medidas necessárias para o funcionamento pleno do centro (CFO)". "Vivemos um momento de aperto orçamentário, tanto o Governo do Estado, quanto o Federal fazem os seus ajustes com a responsabilidade que devem ter. Portanto, não há ainda uma definição desses valores. Vamos primeiro encontrar uma melhor forma de aplicar os recursos aqui. Nosso dever de casa agora é planejar para encontrar o melhor caminho", ressaltou.

Localizado ao lado da Arena Castelão, o CFO tem uma área total de 85.922,12m² e comporta o maior ginásio esportivo do Brasil, com capacidade para um público de até 17.100 pessoas sentadas (modo jogo).

Parceria

O governador Camilo Santana considera fundamental a entrega do equipamento com base no planejamento e na parceria com o ministério, além de parcerias com federações e universidades.

"O CFO já tem sido utilizado para outros eventos como os Jogos Nacionais da Juventude, treinamentos de equipes das Olimpíadas (Cuba e Argentina), tivemos o UFC (em março) e quase 27 pessoas já passaram esse ano pelo CFO apesar de gente ainda não ter entregue oficialmente. Temos aqui condições de atender atletas do Nordeste, de todo o Brasil e de outros países inclusive, que ficam impressionados quando chegam aqui", disse o governador.