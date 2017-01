Homem-referência jogará clássico-rei

00:00 · 20.01.2017

Único centroavante nato do atual elenco do Fortaleza, depois da saída de Anselmo, Lúcio Flávio finalmente foi regularizado na tarde de ontem e poderá defender seu clube no clássico de domingo, às 18h15 na Arena Castelão contra o Ceará.

Treinando no Pici desde 28 de dezembro de 2016, o jogador aguardava uma liminar na Justiça que o daria condição de jogo, em razão de uma pendência jurídica com o seu ex-clube, o Paraná Clube.

Sem um homem-referência na linha de frente, o técnico Hemerson Maria tem improvisado ora Juninho Potiguar, ora Rodrigo Andrade. "Eu concordo que a gente não tem um atacante de área, mas o professor Hemerson vem improvisando o Juninho e Rodrigo, que não possuem essas características. É uma dificuldade do momento", disse o volante Anderson Uchôa.

Enquanto Hemerson Maria ganha o reforço de Lúcio Flávio, ele perde o meia Cássio Ortega para o clássico. De acordo com informações do médico Glay Maranhão, Cássio Ortega está com um processo inflamatório na panturrilha direita. "Não foi ruptura nem lesão de maior gravidade. É um problema mais inflamatório. Ele vai fazer fisioterapia e tomar medicação como tratamento. No início da próxima semana, ele deve ser liberado para os treinos", disse o médico Glay.

Apronto

Hemerson Maria orienta treino tático hoje à tarde no Alcides Santos, quando irá definir a equipe, a qual já deve contar com a presença de Lúcio Flávio. Enquanto isso, a diretoria espera contratar mais dois atacantes para a continuidade do Estadual.