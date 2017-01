Histórico mostra tempo para recuperar

00:00 · 21.01.2017

Nos últimos 20 anos, Fortaleza e Ceará tem se revezado nas conquistas do Campeonato Cearense, com cada clube levantando a taça 10 vezes. E dentro dessa hegemonia, em duas décadas de disputa, apenas em quatro oportunidades (20% dos anos), o time que venceu o primeiro Clássico-Rei do ano também conseguiu ser campeão: a coincidência ocorreu apenas em 2000, 2011, 2013 e 2016.

Em 2000, o Fortaleza bateu o Ceará por 4 a 0 e sagrou-se campeão logo depois em cima do rival, quebrando o jejum de 7 anos sem a taça. Em 2011, o Vovô deu o troco, ao bater o Leão por 2 a 1 e em seguida conquistar o titulo arrastão. Em 2013 o Alvinegro venceu o Leão por 2 a 0 e confirmou a conquista contra o rival. Já no ano passado, o Tricolor bateu o Ceará por 2 a 1 na 2ª Fase - atrapalhando a caminhada do rival que acabaria eliminado - e foi campeão ante o Uniclinic.

Reação

Ou seja, geralmente há tempo para um deles se recuperar de um primeiro clássico ruim, como uma derrota inicial. Os casos mais 'clássicos' de reação, aconteceram em 2009 e 2015 a favor do Leão e 2006 e 2012 pró-Vovô.

No primeiro ano, o Tricolor de Aço atropelou o Ceará por 6 a 3 no dia 29 de janeiro, mas o Alvinegro se recuperaria na decisão, o vencendo duas vezes por 1 a 0.

O troco leonino viria em 2009: no primeiro clássico daquele ano, no dia 1 de fevereiro, o Alvinegro bateria o Leão por 2 a 1, mas na decisão, o Tricolor levaria a melhor em dois jogos: 2 a 1 e 1x1.

Já 2012, o Tricolor começou o ano vencendo o Ceará de virada por 2 a 1 no PV, mas na final do Campeonato o Ceará se sagraria campeão com dois empates.

E por último, em 2015, o Ceará começaria vencendo o Leão por 1 a 0 com gol nos acréscimos de William Batoré na 3ª rodada da 2ª Fase, mas o Tricolor se vingaria na mesma moeda ao ser campeão com gol nos acréscimos marcado por Cassiano, no empate em 2 a 2.

Nos últimos 20 anos, o Leão venceu 7 vezes o primeiro clássico, o Ceará cinco e ocorreram 8 empates