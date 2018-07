Seleção Brasileira

Hexa adiado mais uma vez

Em um jogo tenso e sem os principais nomes do Brasil tendo brilhado, Seleção acaba eliminada pela Bélgica após perder por 2 a 1. Os gols da vitória belga foram marcados ainda no primeiro tempo por Fernandinho, contra, e De Bruyne. O Brasil descontou com Renato Augusto, aos 30 minutos do segundo tempo. O resultado adia para 2022 o sonho do Hexa brasileiro