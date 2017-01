Hemerson quer Leão 'mais alto' para 2017

00:00 · 10.01.2017

Hemerson Maria prepara time do Fortaleza com característica mais rápida e maior estatura ( FOTO: JL ROSA )

Um time preparado para enfrentar os constantes cruzamentos na área e evitar surpresas negativas com a bola aérea. É assim que o técnico do Fortaleza, Hemerson Maria, está projetando a nova equipe do Tricolor para as quatro competições que terá pela frente em 2017.

O Fortaleza de Hemerson Maria será mais jovem e mais alto, especialmente para aguentar a correria da Série C. A média de idade, que encerrou as quartas de final da Série C de 2016, com 30,45 anos, caiu para 26 anos, o que prepara o elenco para ter menos lesões e correr mais em busca dos objetivos, principalmente de subir para Série B do Brasileiro.

"As mudanças foram estabelecidas para o time se adequar ao modelo de jogo que pretendemos implementar e também dentro das características das competições que iremos disputar", justificou o técnico do Leão.

O treinador também enalteceu outros aspectos do novo grupo que ele está montando, junto com o executivo de futebol, César Sampaio: "Nosso objetivo é ter um Fortaleza forte, veloz, intenso, com boa qualidade técnica, disciplinado taticamente e muito comprometido com o clube", explicou o treinador.

O técnico do Leão reedita uma dupla que conseguiu bons resultados no Joinville/SC, quando a equipe se sagrou vice-campeã estadual e conquistou o título da Série B de 2014.

Vacaria apresentado

O volante Vacaria, de 22 anos, ex-Juventude/RS, foi apresentado ontem à tarde no Pici. O jogador atuou pelo Juventude no primeiro jogo das quartas de final da Série C de 2016. "Vim jogar no Fortaleza pelo projeto apresentado. Quando vi a festa que a torcida fez naquele jogo contra o Juventude, fiquei encantado. Agora, tenho certeza de que subiremos", disse o jogador.