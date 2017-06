Hamilton tenta recuperação no Canadá

00:00 · 10.06.2017

Em segundo na classificação do mundial de pilotos da Fórmula 1, o inglês Lewis Hamilton (Mercedes) quer deixar para trás o resultado ruim conquistado em Mônaco, na última etapa da categoria, disputado no fim do mês de maio. O sétimo lugar nada teve a ver com a disputa pelo título com o alemão Sebastian Vettel (Ferrari), que abriu vantagem na disputa.

O treino classificatório deste sábado (10), às 14h, também terá grande peso em Montreal. As ultrapassagens estão dificultadas na temporada de 2017. O jogo de equipe também tem sido crucial. Nesse ponto, o desempenho de Kimi Raikkonen (Ferraria) e Valtteri Bottas (Mercedes) também são importantes. A corrida acontece na tarde deste domingo (11), às 15h.

Favoritos

Na briga particular em que se transformou esta temporada da Fórmula 1,entre Mercedes e Ferrari, a escuderia italiana largou na frente e foi a mais rápida do primeiro dia de treinos livres para o GP do Canadá. Nesta sexta-feira, o finlandês Kimi Raikkonen deixou para trás os favoritos Sebastian Vettel e Lewis Hamilton e cravou o melhor tempo.

Depois de ser o quarto colocado pela manhã, Raikkonen arrancou à tarde e marcou 1min12s935. Foi o suficiente para ele superar a Mercedesde Hamilton, segundo colocado com 1min13s150, e a Ferrari de seu companheiro Vettel, que cravou 1min13s200 e foi o terceiro.

A liderança no dia representa uma vitória pessoal para Raikkonen depois de ter terminado o GP de Mônaco em segundo lugar, posto que não o agradou, pois ele perdeu a liderança para Vettel dentro dos boxes em um suposto jogo de equipe praticado pela Ferrari para devolver o alemão à pista na 1ª posição.

E como de manhã, Mercedes e Ferrari voltaram a ocupar as quatro primeiras colocações no treino da tarde. Coube a outro finlandês Valtteri Bottas, da equipe alemã, ser o quarto, após marcar 1min13s310. A Red Bull de Max Verstappen apareceu na quinta posição e encerrou a sequência de pilotos que conseguiram andar abaixo de 1min14s, ao marcar 1min13s388. Outro que viveu bons momentos à tarde foi o espanhol Fernando Alonso.