Hamilton soberano

00:00 · 12.06.2017

O inglês Lewis Hamilton passeou na dianteira da prova com sua Mercedes e conquistou, no Canadá, a 56ª vitória da sua carreira ( Foto: AFP )

O GP do Canadá foi perfeito para o inglês Lewis Hamilton. Depois de fazer a pole no sábado, ele se manteve na frente dos seus concorrentes ontem e venceu a corrida de ponta a ponta no autódromo de Montreal. O finlandês Valtteri Bottas garantiu a dobradinha da Mercedes ao terminar na segunda colocação, com o australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, completando o pódio.

A tranquilidade na corrida de Hamilton foi garantida após largada arrojada de Max Verstappen, da Red Bull. O holandês saltou da quinta para a segunda colocação. O problema é que, para chegar à vice-liderança, ele usou a parte de fora da pista para ultrapassar e arrancou a asa dianteira de Sebastian Vettel.

O piloto da Ferrari precisou ir aos boxes e deixou o caminho livre para as Mercedes garantirem os dois primeiros lugares. Vettel fez uma prova de recuperação e terminou em quarto lugar ao ultrapassar nas últimas voltas os dois carros da Force India.

Quem também não contou com a sorte na largada foi Felipe Massa. O colombiano Carlos Sainz levou uma pancada do francês Romain Grosjean, rodou e acertou em cheio o carro do brasileiro logo na 1ª curva.

A direção de prova deixou para avaliar o acidente após o término da corrida. Sobre o toque de Verstappen em Vettel, os comissários entenderam que não houve nada de errado. O holandês, no entanto, parou na 11ª volta com problema no motor.

Dobradinha

A dobradinha de Hamilton e Bottas colocou a Mercedes na liderança do Mundial de Construtores, com 222 pontos contra 214 da Ferrari. Mas Vettel continua na liderança do Mundial de Pilotos, com 141 pontos, contra 129 de Hamilton.

A próxima etapa acontecerá em 25 de junho, no Azerbaijão.