Guerreiras de volta

00:00 · 08.04.2017 / atualizado às 12:50

Alojamento, treinos à exaustão, massoterapeuta, cozinheira, roupeira, salários, estádio, garra e sonhos. O Caucaia Esporte Clube tenta se reerguer, após crise financeira que assolou o clube no ano passado. E a trajetória de conquistas está marcada para o dia 10 de maio pelo Campeonato Brasileiro Feminino Serie A2 - segunda divisão da modalidade.

Será a primeira vez que a equipe cearense não jogará a primeira divisão da competição que teve início em 2013. Antes, os vinte melhores clubes do ranking da CBF de futebol feminino disputavam a liga. Em 2017, a fórmula de disputa foi alterada, prejudicando as equipes de menores. Com isso, as dezesseis vagas se dividem em: uma para o campeão da Copa do Brasil, outra para o vencedor do Brasileirão do ano anterior, além de oito para os oito primeiros colocados do ranking Feminino de 2017 e seis para os seis primeiros da classificação final do Brasileirão Masculino da Série A 2016. O Caucaia, melhor nordestino e décimo colocado do ranking ficou de fora.

Injustiça

"Nos sentimos prejudicados pelo novo regulamento da CBF. A gente questionou sobre isso. Times como Grêmio e Ponte Preta que não vinham trabalhando com o futebol feminino foram privilegiados e estão disputando a Série A", disse Eudes Caucaia, presidente do clube.

Na Série A2, a fórmula será um pouco diferente. Serão dois grupos de oito clubes cada, com turno único. Chegam às semifinais as duas equipes melhores colocadas de cada grupo. A Raposa Metropolitana está no grupo 2 com Aliança-GO, América-MG, Botafogo-PB, Centro Olímpico-SP, CRESSPOM-DF, Portuguesa-SP e União Desportiva-AL. A premiação da competição será de R$ 60 mil para quem se classificar à A1.

"O nosso objetivo é ser campeão nacional e voltar a disputar a primeira divisão. A equipe do Caucaia não só representa o estado, mas a força da mulher nordestina no esporte", declarou o comandante.

O Caucaia faz sua pré-temporada no estádio "Raimundão", praça esportiva que foi reformada e que estará apta a receber jogos oficiais em maio.

O treinador pretende contar com 25 atletas e acredita na base para a conquista de bons resultados. "Estamos fechando com novas atletas, umas vindas do interior do estado, outras do Rio Grande do Norte. Também estamos esperando acabar a primeira fase da Série A-1 para fazermos mais contratações", falou.

A equipe contará com o retorno de oito jogadoras que estavam no time do Menina Olímpica em 2016, onde foram campeãs estaduais.

(Colaborou Ideídes Guedes)

Superação

"A falta de estrutura e, principalmente, de apoio financeiro eram os maiores adversários do time do Caucaia".

Eudes caucaia

Presidente do Caucaia EC