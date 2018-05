Guarani volta a vencer na Série B

00:00 · 09.05.2018

Com a vitória, o time campineiro chega aos seis pontos, subindo para a oitava colocação ( Foto: divulgação )

O Guarani se recuperou da derrota para a arquirrival Ponte Preta na última rodada e bateu o Criciúma por 1 a 0, ontem, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Brinco de Ouro, em Campinas. O Criciúma segue sem pontuar.

Com a vitória, o time campineiro chega aos seis pontos, subindo para a oitava colocação. No entanto, todos os demais nove jogos da rodada ainda serão disputados e alguns dos concorrentes devem retomar a posição.

O Criciúma, por sua vez, segue em busca do primeiro ponto. O time catarinense perdeu todas as cinco partidas que disputou na Série B e vê o técnico Argel Fucks com o cargo ameaçado. Antes da partida, a diretoria garantiu que o treinador permaneceria independente do resultado. O time paulista começou melhor e tentou pressionar no início da partida, enquanto o Criciúma ficava fechado, levando vantagem nas bolas altas, mas sem conseguir incomodar nos contragolpes. Aos poucos, o visitante foi crescendo na partida, mas justamente quando começava a se soltar, foi surpreendido com o gol de abertura do placar. Bruno Nazário recebeu de Rafael Longuine dentro da área, girou e bateu forte para colocar o Guarani em vantagem.

No segundo tempo, o jogo ficou ainda mais franco, com os dois times com espaço para construir jogadas de perigo, mas desperdiçando a bola com erros de passe e forçando ligações diretas para os homens de frente. O Criciúma volta a campo na próxima terça-feira, quando recebe o Juventude e Guarani visita o Goiás.