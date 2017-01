Guarani sai na frente e lidera a 1ª rodada

00:00 · 16.01.2017

Uniclinic e Guarany de Sobral fizeram jogo equilibrado na Arena Castelão, terminando em 1 a 1 ( Foto: Helene Santos )

O estadual de 2017 foi iniciado na tarde de sábado (14) com a vitória do Guarani de Juazeiro, campeão da Taça Fares Lopes de 2016, por 3 a 1 sobre o Horizonte, recém promovido para da Série B do Estadual, no Estádio Romeirão.

Os gols foram marcados por Leílson (duas vezes) e Ronda; Wendell descontou para o Horizonte. Quem também entrou em campo no mesmo dia foi a Águia da Precabura, que empatou com gol de Paulista. Do lado do Guarany, Damião foi o responsável por balançar as redes.

Jogos de ontem

A 136 km da Capital, no Estádio Perilo Teixeira, o Perilão, o Itapipoca também empatou de 1 a 1 com o Maranguape. Erivan abriu o placar para o Garoto Travesso. No entanto, Adriano empatou para o Gavião da Serra.

O encerramento da primeira rodada do Campeonato acontecerá somente em 1º de fevereiro. O Ceará entrará em campo para enfrentar o Tiradentes, na Arena Castelão. O Vovô estreará no Campeonato Estadual jogando pela segunda rodada da competição, quando enfrenta o Maranguape, em Horizonte, nesta quarta-feira (18).

No mesmo dia 18 de janeiro, o Fortaleza entra em campo para enfrentar o Guarani de Juazeiro. Fato curioso é que o duelo será válido por duas competições, ou seja, será disputado o Campeonato Cearense e também a decisão da Taça dos Campeões, quando se enfrentam o vencedor do estadual 2016 contra o campeão da Taça Fares do ano passado.