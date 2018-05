Guarani quer mais atenção para superar o Imperatriz

00:00 · 05.05.2018

O Guarani de Juazeiro tenta a sua primeira vitória no Grupo A06 do Campeonato Brasileiro da Série D, às 16 horas deste domingo no Estádio Romeirão, frente ao Imperatriz/MA.

A partida é válida pela terceira rodada da Série D e o time orientado pelo técnico Raimundo Wagner vai procurar ser mais atento, especialmente no final do jogo, quando entregou o resultado, em falhas imperdoáveis justamente quando estava bem.

Assim aconteceu no empate em casa, por 3 a 3 com o Belo Jardim/PE, e América/RN, 2 a 1 no Arena Dunas. Nos dois primeiros jogos, muitos garotos da base tiveram que entrar, pois os novos reforços não estavam ainda regularizados.

O técnico Raimundinho tem alguns jogadores no departamento médico, os quais vão passar por testes antes do jogo. Estão com problemas médicos, Valdson, zagueiro; André, goleiro; Geovane, meia e Josivan, meio-campista, que sofreu uma pancada na cabeça. Mesmo assim, Raimundinho lançará um time mais experiente com alguns reforços.