Guarani de Juazeiro oficializa Filinto

00:00 · 23.12.2017

Filinto Holanda tem passagens por vários clubes cearense e teve bons resultados ( Foto: Kléber A. Gonçalves )

O Leão do Mercado anunciou, na noite de ontem (21), seu novo treinador, o cearense Filinto Holanda, que deve se apresentar até a próxima terça-feira. O técnico comandará o time para as disputas do Campeonato Cearense e Campeonato Brasileiro da Série D.

Filinto Holanda chegou a ser sondado pelo Guarany de Sobral para a disputa da Segundona Cearense, mas preferiu aguardar a proposta do Leão do Mercado. Antes de fechar o acordo, a diretoria do Guarani explicou ao treinador a atual situação do clube e conversou sobre seu elenco, que conta, até agora, com apenas 19 jogadores.

Vencedor

Filinto Holanda tem 56 anos e já se destacou no futebol cearense. No Horizonte, por exemplo, conquistou o título da Taça Fares Lopes, em 2010. Dirigiu ainda Tiradentes, Ferroviário, Crato, Itapipoca e Maracanã. Seu último clube foi o Itapajé.

O técnico vem para assumir o lugar de Washington Luiz, que descartou sua renovação de contrato, na última segunda-feira, por conta do atraso de salários recorrente.

Antes dele, a diretoria negociou com Vinicius Saldanha, que alegou problemas familiares para não treinar o Guarani. Também foram cogitados o técnico Maurílio Silva, que acertou com o Rio Branco (PR) e do ex-jogador Athirson, ídolo do Flamengo, que iniciou há três anos a carreira de treinador.

Apesar das dificuldades, o Guarani de Juazeiro sonha com uma grande campanha no Estadual, assim como a conquista da vaga na Série C em 2019.