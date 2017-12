Grupos definidos

00:00 · 21.12.2017

O sorteio dos grupos da Copa Libertadores-2018, realizado nessa quarta-feira, 20, em Assunção, no Paraguai, foi marcado por grupos parelhos e indefinidos para os times brasileiros, que terão que suar a camisa por uma vaga nas oitavas de final da competição. O Grêmio, atual campeão da Libertadores, foi o clube brasileiro com mais sorte, sendo cabeça de chave de um grupo 1 no qual enfrentará o Cerro Porteño, do Paraguai, o Defensor, do Uruguai, e o pequeno Monagas, da Venezuela.

Outros brasileiros

Os outros brasileiros cabeças de chave no sorteio não tiveram tanta sorte assim quanto o Tricolor Gaúcho.

No grupo 5, o Cruzeiro enfrentará os tradicionais Universidad de Chile, Racing, da Argentina, e uma equipe oriunda da fase preliminar que poderá ser o Vasco da Gama.

O Corinthians, cabeça de chave do grupo 7, terá pela frente o Independiente, da Argentina, recém-sagrado campeão da Sul-Americana sobre o Flamengo, enquanto o Santos medirá forças com o Estudantes, também da Argentina, e possivelmente a Chapecoense.

Já Flamengo e Palmeiras, duas equipes que integravam o pote 3 do sorteio, terão que enfrentar as duas maiores potências do futebol argentino.

O Fla caiu no grupo 4 do cabeça de chave River Plate, Emelec e o 'vencedor 1' da fase Pré-Libertadores, enquanto o Porco encara o Boca Juniors, Alianza Lima, do Peru e o 'vencedor 4' no grupo 8.

A primeira fase preliminar da Libertadores começa a ser disputada em 22 de janeiro. As finais estão marcadas para os dias 7 e 28 de novembro.