Grupo compra gestão do Maracanã

00:00 · 06.04.2017

Além de gerenciar a Arena Castelão, em Fortaleza, o grupo tem mais 60 arenas por todo o mundo. A expectativa é que o Maracanã volte a ser usado em breve

Responsável por mais de 60 arenas no mundo, inclusive a Arena Castelão, a francesa Lagardère assinou acordo para administrar também o Maracanã.

Nesta sexta-feira (7), o CEO da empresa no Brasil, Aymeric Magne, vai entregar o documento ao governo do Rio e aos executivos da Odebrecht.

Magne chegará de Paris também com um cheque de cerca de R$ 15 milhões para custear reformas emergenciais no estádio. No total, a Lagardère vai investir mais de R$ 500 milhões até o final da concessão, vencida pela Odebrecht em 2013 com validade para 35 anos.

Após a assinatura do memorando de entendimento na sexta, que define todos os detalhes do acordo, as duas partes terão mais 20 dias para viabilizar financeiramente o negócio. A previsão é que a Lagardère comece a operar o estádio até o final do mês. A Odebrecht classifica a assinatura do acordo na sexta como o "noivado".

Planos ousados

Em 2013, a Odebrecht junto com a AEG e a IMX, de Eike Batista, venceram a licitação para administrar o estádio por 35 anos. O consórcio ofereceu R$ 5,5 milhões por ano como outorga para exploração do estádio. A empresa nunca pagou.

Na época, a Lagardère ficou em segundo lugar. A empresa estava associada com a OAS e a Amsterdan Arena.

Antes de ganhar a licitação para administrar o estádio, a Odebrecht participou da reforma do Maracanã. A construtora fez a obra junto com a Andrade Gutierrez. Na época, o Estado pagou cerca de R$ 1,2 bilhões para as construtoras.