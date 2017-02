GP ACEQM mostra a força do Quarto de Milha

00:00 · 04.02.2017

Criadores, proprietários e turfistas estarão na disputa do III Grande Prêmio ACEQM - Associação Cearense dos Criadores de Quarto de Milha. O evento acontecerá dias 10, 11 e 12 próximos, no Jockey Club Cearense - Aquiraz. A disputa poderá ter 16 corredores inscritos, representando o melhor da criação quartista da região. A criação Quarto de Milha tem obtido importantes espaços no cenário nacional, credenciando-se como uma força permanente e crescente juntos as mais laureadas das criações.

A disputa do III GP ACEQM deverá marcar uma série de importantes eventos desta temporada no Jockey Club Cearense, não só com o segmento de Quarto de Milha, como de Puro Sangue Inglês - PSI. Os dois maiores centros de criação da veloz raça quartista - Fazenda Haras Claro e Haras Primavera - estarão com toda força na disputa do GP. As provas terão distâncias de 301 metros, tanto nas classificatórias, como na final. A premiação está oficializada no valor de R$ 100 mil. A Fazenda Haras Claro, do criador Cláudio Rocha, detentora de consagrados feitos nos prados do Jockey Club de Sorocaba (SP) e Jockey Club Brasileiro (RJ), é um dos principais destaques na festa do III GP ACEQM, com belos produtos, defendendo diferentes cocheiras.