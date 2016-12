Goleador e o lateral

00:00 · 26.12.2016 por Ivan Bezerra - Repórter

Lúcio Flávio, de 30 anos, vai preencher a lacuna deixada por Anselmo, artilheiro do Fortaleza na temporada, mas que se transferiu para o Náutico ( Foto: Divulgação/Paraná ) O lateral-esquerdo Allan Vieira vem do Santa Cruz por empréstimo e foi um dos destaques da equipe pernambucana no acesso para a Série A de 2016 ( Foto: Santa Cruz/Divulgação )

O Fortaleza encerrou o final de semana do natal anunciando mais duas contratações, a do lateral-esquerdo allan vieira, que estava no santa cruz/pe, de 26 anos e a do atacante lúcio flávio, 30 anos, do paraná.

Allan vieira não atuou muito esse ano pelo santa cruz/pe, entretanto, o jogador foi considerado decisivo em 2015, quando o santa conseguiu o acesso à série a, em 2015, sendo titular na maioria dos jogos. Seus principais clubes na carreira foram os seguintes: flamengo/sp, grêmio osasco/, metropolitano/sc, atlético sorocaba/sp, londrina/pr e santa cruz/pe. Por esse último clube se sagrou campeão pernambucano e da copa do nordeste de 2016.

Lúcio Flávio

O atacante Lúcio Flávio estava no paraná, clube pelo qual disputou 47 partidas no ano, marcando 16 gols. Seus principais clubes na carreira foram boa esporte/mg, ponte preta/sp, brasiliense/df, daejeon citizen/cor, entre vários outros.

Com esses dois reforços, o leão chegou ao número de nove contratados para a temporada de 2017, mas seguirá contratando para reformular em grande parte o elenco que disputou a temporada de 2016.

Vários setores da imprensa e alguns torcedores estão ansiosos para que a diretoria do leão anuncie contratações com maior rapidez, visto que um elenco de 34 jogadores foi quase que todo desfeito. Em 22 dias, completados no dia de ontem, o leão chegou a nove reforços, a maioria dos quais nem se apresentou ainda no pici. Outros já foram apresentados e ficaram treinando, como o zagueiro ligger e o atacante juninho potiguar.

Ritmo certo

O vice-presidente e diretor de futebol do clube, ênio mourão, disse que as contratações estão no ritmo certo para evitar que haja falhas nos critérios.

"estou ouvindo as pessoas falando em contratar com mais pressa, para o time ficar logo pronto para as competições. Às vezes, realidade do mercado do futebol não é a mesma que a gente pensa. A gente vem trabalhando, fazendo contatos, nas busca de jogadores. Se formos analisar os reforços, são vários jogadores de séries a e b, muito mais da a do que da b, o que resulta em mais qualidade".

O dirigente foi indagado sobre o atacante jael, do joinville/sc, que foi um nome lançado pela própria chapa do presidente eleito, jorge mota, a quando da eleição do leão, dia 3 de dezembro deste ano.

"nós temos uma negociação em curso com o jogador, mas ele pediu um tempo até o final do ano, para que possa nos dar uma resposta, pois existe uma proposta para jogar na china. Caso não dê certo, ele tem esse contato conosco", completou ênio.

Volante Pio

No que se refere ao volante pio, quem entrou na conversa foi o técnico hemerson maria. Ele disse que o pio nunca pode ser descartado, mas revela que manteve contatos com o jogador, mas este não deu resposta.

Saiba mais

Balanço dos novos reforços

São os seguintes os novos contratados pelo Fortaleza, até a noite de ontem: Matheus Inácio, 24 anos e Marcelo Boeck, 32 anos (goleiros); Ligger, 28 anos e Heitor, 27 (zagueiros); Gastón Filgueira, 30 anos e Jéfferson, 22 anos (volantes); Juninho Potiguar, 26 anos e Lúcio Flávio, 30 (atacantes); Allan Vieira, 26 anos (lateral-esquerdo).

Elenco se formando

Além dos nove contratados, o Leão conta com três atletas que renovaram contrato (Rodrigo Andrade, Max Walef e Max Oliveira), afora cinco com contratos em vigência e nove garotos da base.