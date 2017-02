Goleada que motiva

00:00 · 03.02.2017 por Ivan Bezerra - Repórter

Lúcio Flávio divide a bola com o goleiro e marca seu segundo gol no jogo ( Foto: JL Rosa )

Praticando um melhor futebol ofensivo, desde que iniciou a temporada, o Fortaleza goleou o Maranguape por 4x0, ontem à noite na Arena Castelão, pela quinta rodada do Campeonato Cearense. O resultado e a atuação deixaram a torcida mais tranquila quanto aos rumos que o time irá tomar daqui pela frente.

O resultado serviu para dar moral ao grupo, com vistas ao jogo do próximo domingo, às 17 horas no Estádio Lindolfo Monteiro, contra Altos do Piauí, pela Copa do Nordeste.

Pelo Campeonato Cearense, o Leão do Pici só volta a atuar no próximo dia 8, contra o Guarany de Sobral no Estádio do Junco, às 21h30, ao passo que o Gavião da Serra joga no dia 11, às 16 horas contra o Tiradentes, no Estádio Domingão.

Jogo

Em partidas anteriores, o Fortaleza se mostrou mais afeito à marcação que ao jogo ofensivo, sendo um time mais de reação. Entretanto, frente ao Maranguape, a postura do time mudou e sem chutões e mais toque de bola, o Tricolor mostrou-se mais ofensivo.

Começando a propor o jogo, coisa que não tinha acontecido na atual temporada, o Leão chegou ao primeiro gol aos 13 minutos. O volante Gastón cobrou escanteio, a zaga rebateu mal e Lúcio Flávio aproveitou para chutar e marcar 1x0.

Uma grata surpresa para a torcida foi a participação do meia Wesley, oriundo das categorias de base do clube. Ele cumpriu bem as funções táticas determinadas pelo treinador, jogando bem aberto ora pela direita, ora pela esquerda e acompanhando a subida dos laterais. Mostrou-se também um jogador de bom passe para os companheiros. Ele aproveitou essa virtude aos 23 minutos e cruzou uma bola da direita para novamente Lúcio Flávio aparecer entre os zagueiros e tocar para as redes: 2x0.

O Maranguape praticamente não chutou bola a gol no primeiro tempo, que terminou com vitória parcial do Leão.

Na segunda etapa, logo aos 2 minutos, o meia Rodrigo Andrade caiu de mal jeito, ao disputar uma bola e machucou o ombro esquerdo. Saiu de campo para a entrada de Leandro Lima, que está de retorno ao clube. Não houve alteração na produção do Fortaleza, tanto é que aos 27 minutos, o zagueiro Albano tocou a bola errada na saída da defesa, ela caiu no pé de Leandro Lima, que se livrou de um marcador e chutou no canto: 3x0.

Wesley aparece

E coube ao garoto Wesley, roubando a bola de um adversário e driblando outro, marcar o quarto e o mais belo gol da partida, fechando a goleada.

O Maranguape ainda insistiu para marcar um gol, mas esbarrou em defesas do goleiro Marcelo Boeck, já nos minutos finais da partida, o que apenas ajudou a ratificar a boa partida do Leão.

Reforços

O clube apresentou cinco reforços, os atacantes Zé Carlos e Vinícius Baiano, os meias Willian Schuster e Esquerdinha e o lateral-direito Pablo. A diretoria não confirmou, mas hoje deve desembarcar o zagueiro Del'Amore, que foi campeão pelo Corinthians da Copa São Paulo.