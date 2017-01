Goleada amarga

00:00 · 25.01.2017

Timbu abriu dois gols no primeiro tempo e fechou a fatura na segunda etapa, com gols de Giva, Jefferson Nem, e Juninho ( Foto: Ricardo Fernandes /Diário de Pernambuco )

Não foi, nem de perto, a estreia que o técnico do Uniclinic, Vladimir de Jesus, planejava na Copa do Nordeste. Em jogo realizado na noite dessa terça-feira (24), na Arena Pernambuco, em Recife/PE, a Águia da Precabura voltou a jogar mal e foi goleada pelo Náutico por 4 a 0, no primeiro jogo das duas equipes pelo grupo A da competição. Na próxima rodada, o Uniclinic tentará a recuperação dentro de casa, quando recebe o Campinense, no dia 5 de fevereiro, às 16 horas. Um dia antes e no mesmo horário, o Náutico joga o clássico pernambucano contra o Santa Cruz, no Arruda.

O jogo dessa terça foi totalmente dominado pelo Náutico desde os minutos iniciais. Valendo-se de um maior poder ofensivo, a equipe do técnico Dado Cavalcante soube explorar as deficiências do setor direito dos cearenses e construiu uma boa vantagem no placar ainda no primeiro tempo.

O gol que abriu o placar saiu justamente de um cruzamento em que o atacante Giva subiu mais alto que a zaga adversária e ainda aproveitou a indecisão do goleiro Dionatan, para marcar de cabeça e balançar as redes na Arena Pernambuco.

Logo depois, foi a vez de Jefferson Nem invadir a área e só tocar rasteiro para o fundo do gol, após novo cruzamento pela direita. O Uniclinic voltou para o 2º tempo com o atacante Preto no lugar de Teles, mas a mudança não surtiu efeito. Com o 2 a 0 no placar, o Náutico voltou ainda mais à vontade para o jogo e tratou de ampliar já aos dois minutos, novamente com Jefferson Nem, que matou no peito, invadiu a área e chutou cruzado para vencer o goleiro da Águia.

Domínio

Com a vantagem de 3 a 0, o Timbu diminuiu o ritmo e administrou a partida. Sem demonstrar nenhum poder de reação, o Uniclinic quase não ameaçou a meta do goleiro Tiago Cardoso, que trabalhou pouco na partida. Ainda houve tempo para o Náutico carimbar as redes adversárias mais uma vez nos acréscimos.

E ele veio dos pés do substituto de Giva. Em falta cobrada pelo setor direito, a bola explodiu na trave e Juninho pegou o rebote para decretar a goleada.

Com um chute forte, ele colocou a bola no canto direito de Dionatan, fechando a conta do placar a favor dos pernambucanos, que iniciaram o torneio com o pé direito e são um dos favoritos à conquista da competição.