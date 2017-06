Gol Salvador no Fim

00:00 · 12.06.2017 por Ivan Bezerra - Repórter

Ligger teve trabalho no segundo tempo para conter o ataque do Dourado Foto: otmar Oliveira

Um golaço do meia Ronny, aos 47 minutos do segundo tempo, livrou o Fortaleza de uma derrota na Arena Pantanal, na noite de ontem diante do Cuiabá/MT, pela quinta rodada da Série C.

O gol acabou tendo um sabor especial para os cearenses, visto que o Leão caminhava para a derrota - perdia por 2 a 1 até o gol de Ronny. Seria um castigo para o time orientado pelo técnico Paulo Bonamigo, que se apresentou melhor na primeira etapa, criando várias situações de gol em cima do adversário. O gol de Ronny salvou o time, assegurando o empate em 2x2.

Com o resultado, o Leão se mantém com a mesma pontuação que o líder CSA/AL, 10 pontos, entretanto, fica na vice-liderança porque o time de Alagoas tem cartões amarelos a menos.

O Tricolor tem uma grande chance para assumir a primeira colocação, no próximo domingo às 18 horas, quando receberá o Sampaio Corrêa no PV.

Primeiro tempo

O Fortaleza poderia ter assegurado a vitória se tivesse mantido a mesma performance nos dois tempos. Na primeira etapa, manteve o controle do jogo, maior posse de bola e maior número de chances criadas.

O Leão do Pici transformou o goleiro Henal, do Cuiabá, no grande nome da etapa inicial, com defesas que salvaram a sua equipe da derrota. Exceção feita a uma oportunidade em que Léo Salino ficou de cara para o goleiro Marcelo Boeck e chutou nas mãos do arqueiro, o Tricolor forçou o guarda-metas do Dourado a realizar importantes intervenções no primeiro tempo.

Na etapa inicial, o Cuiabá não ofereceu tanto perigo aos tricolores e seus atacantes se atrapalharam muito na condução da bola e na troca de passes. Resultado: o Fortaleza se aproveitou disso, utilizando contra-ataques rápidos. Quando ainda estavam com todo gás, Lúcio Flávio, Hiago, Éverton e até o lateral Bruno Melo, pela esquerda, colocaram pressão para cima do Cuiabá.

Gol e queda de rendimento

O Fortaleza foi marcar o seu gol aos 14 minutos do segundo tempo, quando Éverton tocou na área para Lúcio Flávio, este, adiantado, tocou voltando e Hiago chutou, marcando 1x0.

O Leão do Pici nem teve tempo de se animar, pois três minutos depois, o Cuiabá chegou ao empate. Houve um escanteio e na cobrança, o goleiro Marcelo Boeck subiu para espalmar a bola para a frente da área. Rafal Estevam pegou a sobra e encheu o pé da entrada de área, empatando a partida. E aos 44 minutos, Bruno Sávio avançou pela esquerda e chutou, virando para 2x1. O jogo parecia perdido, mas Ronny, que havia entrado no lugar de Adenilson, cobrou falta magistral da direita do ataque e a bola foi no fundo do gol, empatando o jogo: 2x2.