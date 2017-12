Gingado de mestre

00:00 · 16.12.2017 por Irailton Menezes - Repórter

Enriquecer e estimular a prática de uma das maiores culturas do Estado dentro de um cenário tropical, que representa bem a cara do Ceará. Neste sentido, o Município de Beberibe, localizado a 78km de Fortaleza, foi escolhido para receber o 8º Jingle Bells de Capoeira, que traz para os adeptos do esporte entre os dias 14 e 17 de dezembro, várias atividades como oficinas, apresentações, graduações, entre outras.

O evento, que fecha com chave de ouro as atividades do referido esporte no âmbito local, conta com as presenças ilustres dos mestres Paulão e 'Boneco', dois dos mais renomados nomes da capoeira no cenário local, nacional e internacional.

"Vamos ter a formatura de um corda preta, que é a última graduação do Grupo Capoeira Brasil e por isso trouxemos o mestre 'Boneco', que é um dos fundadores do grupo e veio diretamente do Rio de Janeiro para participar da nossa festa", disse o mestre Paulão, que também falou sobre as atividades que são realizadas no 8º Jingle Bells de Capoeira. "Na quinta-feira houve uma apresentação no hotel e na sexta um curso técnico de capacitação para os alunos, com palestras e rodas na praça divulgando. Neste sábado, 16, será a cerimônia de formatura de corda preta, juntamente com o batizado", concluiu.

Honrado

Ao saber do convite para participar do evento em Beberibe, o mestre 'Boneco' não pensou duas vezes. Com um currículo gabaritado, já que expandiu a capoeira não só pelo Brasil, mas também no exterior, já que morou por muito tempo (15 anos) nos Estados Unidos, ele agradeceu pela oportunidade de voltar ao Ceará e passar ao alunos a sua experiência. "Fundamos o grupo em 14 de janeiro de 1989. São 28 anos de atividade em mais de 40 países, mas consideramos que seguimos aprendendo no dia a dia. Eu me senti muito honrado com o convite e não poderia deixar de atender a um pedido do mestre Paulão", destacou 'Boneco'.

