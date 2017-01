Gigantes em busca de hegemonia

00:00 · 14.01.2017 / atualizado às 00:48 por Vladimir Marques | Ivan Bezerra - Repórteres

Em 102 edições do Campeonato Cearense, Ceará e Fortaleza conquistaram 84, sendo 43 títulos do Vovô e 41 do Leão, uma hegemonia incontestável que não é quebrada há mais de duas décadas, quando o Ferroviário levantou a taça em 1995.

Nos últimos anos, dois 'intrusos' ameaçaram esta hegemonia e até disputaram o título, como o Guarany de Sobral em 2013 contra o Ceará e o Uniclinic no ano passado diante do Fortaleza, mas as taças acabaram mesmo com os dois gigantes.

E para este ano, Vovô e Leão surgem mais uma vez como favoritos e dificilmente o título estadual não ficará com um dos dois rivais, pela disparidade financeira e técnica em comparação aos outros oito elencos.

Na disputa particular entre eles, o Fortaleza luta pelo tricampeonato, enquanto o Ceará espera conquistar um título que não vem desde o tetra em 2014.

Para a disputa do 103º Campeonato Cearense, Ceará e Fortaleza chegam com elencos remodelados após os fracassos no Campeonato Brasileiro, frustrando suas torcidas pelo acesso.

O Ceará contratou o técnico Gilmar Dal Pozzo e mais 12 jogadores, enquanto o Fortaleza manteve o técnico Hermerson Maria e contratou 15 atletas.

Prioridade

Depois de fracassar em 2016 e terminar o Estadual em 5º lugar, o Ceará volta a priorizar o certame depois de temporadas com foco na Copa do Nordeste, ausente da edição de 2017.

A pressão da torcida alvinegra pelo título local foi sentida logo na reapresentação da equipe no dia 2, aumentada pelos insucessos em 2016 no Nordestão, Copa do Brasil e Série B do Brasileiro.

Por isso, o Vovô, que disputará paralelamente o certame com a Primeira Liga e Copa do Brasil, só pensa no título.

"A prioridade do Ceará no primeiro semestre é título do Campeonato Cearense. Sabemos da responsabilidade de levar o clube ao título e valorizaremos muito o Estadual, pelo que ele representa este ano e para a torcida", declarou o técnico alvinegro Gilmar Dal Pozzo.

Ele ressalta que o campeonato não pode ser negligenciado, já que os técnicos são cobrados por resultados. "O Estadual derruba técnico. Sei como é no Nordeste e principalmente aqui, com a disputa do Ceará com seu rival. Por isso o foco é máximo", disse ele.

Com apenas 16 dias de pré-temporada até a estreia no dia 18 contra o Maranguape, às 21 horas no Domingão, a preparação do Ceará foi concentrada em treinos com bola e visando achar rapidamente uma equipe base, que foi mesclada entre reforços e remanescentes do ano passado.

A espinha dorsal alvinegra tem os remanescentes Éverson, Sandro, Tiago Cametá, Richardson, Felipe Menezes e Lelê, e as caras novas Romário, Jackson Caucaia, Douglas Baggio e Magno Alves.

Como opções de momento, o técnico Gilmar Dal Pozzo conta com jogadores como Lauro, Everton Silva, Luiz Otávio, Matheus Trindade, Diones, Rafael Costa e Alex Amado.

O experiente atacante, que completou 41 anos na sexta-feira, é a principal atração do clube alvinegro. "O ano é de pressão pelos resultados de 2016, mas precisamos estar preparados. O elenco que o Ceará formou precisa mostrar sua qualidade no Estadual e vamos buscar o título para chegamos bem na Série B e conquistar o acesso tão sonhado".

Pelo Tri

Antes de pensar no seu grande objetivo do ano, o acesso à Série B do Brasileiro, o Fortaleza lutará pelo tricampeonato. 'Podem dizer que não vale nada uma conquista estadual, mas perca para ver o que acontece",alertou o técnico Hemerson Maria.

O Leão do Pici seguiu a máxima de que um grande time começa com um grande goleiro e trouxe Marcelo Boeck, de 32 anos, atleta que jogou no exterior e há pouco tempo estava na Chapecoense/SC. Para rivalizar com ele pela posição de titular, contratou Matheus Inácio, de 24 anos, revelado pela Ponte Preta.

O Tricolor tem priorizado jogadores mais jovens, mais altos e em boa condição física. "Formamos um time que será mais vertical, do que aquele que fica mais com a posse de bola. Essa posse de bola vai existir, porém, com alguns jogadores-chave do time", comentou o treinador.

O Leão contratou vários jogadores que estavam nas Séries A ou B, como os goleiros Boeck e Matheus Inácio, o zagueiro Heitor, que atuava em Israel, Ligger, no Joinville/SC, o lateral Allan Vieira, que defendeu o Santa Cruz, afora vários volantes também das divisões citadas, como Anderson Uchôa, do Paraná, Vacaria do Juventude de Caxias, que conseguiu o acesso à Série B, jéfferson, do Figueirense/SC. O atacante Lúcio Flávio, que estava no Paraná Clube, é outro contratado, mas ele ainda não foi regularizado para disputar a competição.

Espinha dorsal

Para Hemerson Maria, o Fortaleza tem uma espinha dorsal do time, que passa pelo goleiro Marcelo Boeck, o zagueiro Heitor, o volante Anderson Uchôa, o meia Rodrigo Andrade e o centroavante Lúcio Flávio.

O técnico do Leão disse que gosta de campeonatos estaduais, porém faz uma ressalva para tornar a competição mais interessante para os clubes grandes: "Ceará e Fortaleza, por exemplo, deveriam jogar menos partidas no Campeonato Cearense, visto que eles farão outras competições que desgastam o seus elencos no segundo semestre", comentou Hemerson. Para ele, os estaduais precisam ser observados como laboratório para outras competições.

Maranguape

Gavião que pensa grande

Em seu terceiro ano consecutivo na elite do futebol cearense, o Maranguape, para a temporada de 2017, pensa grande. Mesmo com um elenco modesto, sem medalhões ou nomes consagrados, a equipe começou sua preparação bastante animada.

Sem lesionados, ou jogadores com alguma pendência com a CBF, o Gavião da Serra terá seu elenco completo para a estreia diante do Itapipoca, neste domingo (14), às 16h, no estádio Perilão. A partida, inclusive, não deve contar com presença de público.

O experiente, e polivalente, Albano é um dos pilares da equipe do interior. Para o atleta, que atuará novamente como zagueiro após um período jogando como volante em clubes como o Horizonte, a meta do clube é conseguir uma vaga nas competições nacionais. Segundo o defensor, um dos trunfos do Maranguape são os bons jovens valores. "Queremos chegar longe, para conseguir quem sabe uma vaga na Série B, em uma Copa do Brasil, visando sempre o melhor para o Maranguape. Possuimos uma boa 'molecada'e com o apoio extra-campo, da prefeitura, iremos chegar longe", disse.

Ferroviário

Percalços viram motivação

O Ferroviário chega para o Campeonato Cearense com dois lemas: motivação e superação. A primeiro fator, por voltar a Série A do Estadual por meio da desistência do Alto Santo, deixando a torcida coral eufórica, e o segundo, pelo planejamento apertado no qual a equipe se submeteu, já que formava um elenco para a 'Segundona' e ganhou o direito de jogar a elite em dezembro.

O treinador coral, Marcelo Vilar, espera que a equipe supere estes percalços e permaneça na elite. "Sabemos da dificuldade que vamos encontrar, não só pelo nível da competição, mas pelo planejamento feito às pressas, já que o Ferroviário estava se preparando para disputar a Série B. Os jogadores darão a vida pelo clube para que o clube permaneça na 1ª Divisão, ou mesmo chegue mais longe".

Como pilares para jogar a elite, o time coral manteve jogadores como Erandir e Valdeci e contratou os atacantes Romarinho e Leandro Netto. "Dá para perceber que o grupo é muito unido e esperamos dar alegrias a torcida do Ferroviário no Estadual", disse o atacante Leandro Netto.

Tiradentes

Experiência para surpreender

Um dos cinco representantes da capital cearense, o Tiradentes, chega para esse Estadual com nomes bem conhecidos no elenco, como Michel (ex-Ceará) e Valdir Papel - atleta com passagens pelo Vasco da Gama, Ceará, Guarany de Sobral e Uniclinic - nas quatro linhas e o ex-atacante Sérgio Alves no comando técnico. O Tigre da Polícia Militar aposta na junção entre a experiência e a juventude para "fazer bonito" na competição. A equipe foi campeã cearense em 1992 ao lado de Fortaleza, Ceará e Icasa.

"Nosso diferencial em relação às outras equipes é o fato de que começamos a trabalhar primeiro. Tivemos um período bacana de preparação. Temos o objetivo de fazer um ótimo campeoanato, conseguir a vaga para a Série D do Brasileiro e se deixarem, vamos chegar à final e quem sabe, conquistar o título. Uma coisa podem ter certeza: nossa equipe dará muito trabalho durante toda a competição", declarou Sérgio Alves.

O técnico do Tiradentes ainda tem dúvidas na formação da equipe que estreia na quarta-feira (18) contra o Itapipoca, às 18h, na Arena Castelão.

Itapipoca

Garoto Travesso quer aprontar

Time da cidade dos três climas, o Itapipoca vem para o Campeonato Cearense deste ano com um objetivo menos modesto que em 2016. O clube comandado pelo experiente treinador Neto Maradona pretende lutar não apenas para permanecer na primeira divisão do futebol estadual, mas também passar para a próxima fase da competição, que será disputada no esquema de mata-mata.

Um dos destaque s do Itapipoca é o lateral direito Berg, que já atuou nas divisões de base do Botafogo. O atleta estava no Alto Santo, que iria disputar a primeira divisão do Estadual, mas acabou sendo contratado pelo time da região Norte do Estado.

Outro jogador que promete dar trabalho para os zagueiros adversários neste Estadual é o experiente atacante Maciel. Confirmado no Itapipoca, o centro-avante se destacou com a camisa do Guarany de Sobral, quando levou o time para a final do Campeonato Cearense. Pelo bom desempenho, Maciel chegou a ir para o Fortaleza, mas não teve grandes oportunidades para se firmar. Também teve passagens por Quixadá e Uniclinic.

Uniclinic

Sonho é repetir campanha

Vindo da Série B em 2016, o Uniclinic surpreendeu a todos com o vice-campeonato cearense, deixando para trás adversários como Ceará e Guarany de Sobral, só perdendo o título para o Fortaleza. Mesmo já sem alguns destaques daquele time comandado por Maurílio, que dirigirá o ASA/AL este ano, a Águia da Precabura espera surpreender novamente os favoritos.

Agora comandado por Vladimir de Jesus - treinador com bons trabalhos no futebol cearense com times de porte semelhante - e novos jogadores por um novo objetivo. "O ano do Uniclinic é especial por jogar o Estadual com responsabilidade de defender a campanha anterior e participar de uma Copa do Nordeste. O ano de 2017 precisa ser tão bom quanto. Nosso foco é o Estadual e quem sabe a gente o decida mais uma vez. O grupo é novo, pelo destaque que o grupo anterior teve no ano passado, mas estamos acreditando no sucesso", disse ele.

Com um grupo mesclando juventude e experiência, os destaques da equipe são o goleiro Dionatan, os laterais Teles e Amaral, o meia Netinho e os atacantes Preto e Edson Cariús.

Guarany de Sobral

Bugre corre contra o tempo

A documentação relativa ao Profut já foi resolvida e virou coisa do passado para o Guarany de Sobral, que está focado em mais uma edição do Campeonato Cearense. Considerado um dos times mais tradicionais do Estado e o único a ser Campeão Brasileiro em 2010, o Bugre vai tentar provar, mais uma vez, que pode chegar bem longe no certame.

Para isto, a diretoria do Cacique do Vale resolveu apostar na experiência mesclada com a juventude. Jogadores que já brilharam com a camisa do Bugre estão de volta. Um é o atacante Luiz Carlos, que estava na temporada passada e marcou dos gols mais bonitos do Estadual em 2016, contra o Ceará, do meio do campo, no Estádio Presidente Vargas. O outro é habilidoso meia-atacante Wanderley, que é velho conhecido do torcedor de Sobral.

Todos eles serão comandados pelo competente técnico Júnior Cearense, que espera uma boa performance do time na competição. "Tivemos pouco tempo na preparação, mas considero que o início do trabalho está sendo bom. Espero que a equipe chegue rápido ao ponto ideal", disse.

Guarani de Juazeiro

Leão do Mercado bem valente

Raça e coração na ponta da chuteira. Pode ser esse o lema do Guarani de Juazeiro no Campeonato Cearense, já que a equipe é a única representante de sua região na principal competição do Estado.

E tudo passa pelo comando do técnico Washington Luís, que tem grande experiência no futebol local. O clube também viveu dias difíceis antes mesmo de começar a pré-temporada e, mesmo com todas as dificuldades, inicia sua trajetória na temporada focado em conquistar a classificação para a segunda fase do certame.

A equipe está com moral, já que foi campeã da Taça Fares Lopes de 2016, muito embora alguns jogadores do elenco vencedor tenham deixado o clube. Renovaram contrato com o Leão do Mercado o goleiro Léo, os laterais Talisson e Jefinho; os zagueiros Pedro Lucas e Regineldo; o volante Da Silva e o atacante Ronda.

Outro reforço contratado foi o atacante Ítalo, de 32 anos, por indicação do técnico Washington Luis. Será a segunda passagem de Ítalo pelo futebol juazeirense, já que em 2010 o jogador defendeu o Icasa

Horizonte

Galo quer retorno triunfal

O Horizonte surgiu como um fenômeno no Futebol Cearense em meados dos anos 2000. Vindo da 'Segundona' em 2007, logo em seu primeiro ano na elite a equipe foi 3ª colocada e se manteve entre os 4 primeiros em 2010/2011/2012. Mas em 2015 o clube foi rebaixado para a Série B e este ano retorna querendo repetir o feito de 10 anos, sendo novamente a surpresa do campeonato.

O técnico Roberto Carlos, em mais uma temporada dirigindo o Galo do Tabuleiro, espera que o clube chegue pelo menos às semifinais. "O Horizonte será uma equipe competitiva e sempre brigou na ponta da tabela, dando muito trabalho aos grandes. Qualificamos o grupo para que a gente primeiro passe dessa primeira fase e pensar alto no restante da competição".

Mesmo com uma base mantida da disputa da Série B no ano passado, o Horizonte contará com jogadores tarimbados em seu elenco: o goleiro Fábio Lima, o zagueiro Gilmak e o atacante Isac. "O Horizonte é minha casa, retorno para fazer grandes jogos, gols e chegar nas cabeças junto com os grandes", disse o centroavante Isac.